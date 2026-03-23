Дуглас Сантос: «Люди привыкли к лидерству «Зенита». Мы прошли через трудный период и возвращаемся к тому, какими были раньше – может, даже лучше»
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что команда возвращается в свою лучшую форму.
В воскресенье «Зенит» обыграл «Динамо» (3:1) в выездном матче 22-го тура Мир РПЛ. Петербуржцы одержали 9 побед в 10 последних матчах.
«Люди привыкли к лидерству «Зенита» после многих побед. У каждой команды бывают моменты не только славы, но и трудностей. Мы прошли через этот период и сейчас возвращаемся к тому, какой командой были раньше. Может, даже становимся лучше.
Нам надо продолжать работать над поддержанием физической и психологической формы и добиваться хороших результатов», – сказал Дуглас.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Очень хочется в это верить. Уже надоел осторожный футбол с постоянной оглядкой на свои ворота. Не исключаю что Миллер дал понять Семаку что его терпение подходит к концу.
Ну вот кто их тянет за язык. Ну вот когда чемп выиграете, начинайте говорить
