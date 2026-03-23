Дуглас Сантос: «Люди привыкли к лидерству «Зенита». Мы прошли через трудный период и возвращаемся к тому, какими были раньше – может, даже лучше»

Дуглас Сантос: «Зенит» возвращается к тому, каким был раньше.

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что команда возвращается в свою лучшую форму.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Динамо » (3:1) в выездном матче 22-го тура Мир РПЛ . Петербуржцы одержали 9 побед в 10 последних матчах.

«Люди привыкли к лидерству «Зенита » после многих побед. У каждой команды бывают моменты не только славы, но и трудностей. Мы прошли через этот период и сейчас возвращаемся к тому, какой командой были раньше. Может, даже становимся лучше.

Нам надо продолжать работать над поддержанием физической и психологической формы и добиваться хороших результатов», – сказал Дуглас.