Арбелоа о дубле Винисиуса: «Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера. «Реалу» повезло иметь в составе такого футболиста»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил игру вингера команды Винисиуса в матче 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).
Бразилец сделал дубль во втором тайме, в том числе забив победный гол на 72-й минуте.
«Еще одна блестящая игра Винисиуса. Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера, бесстрашия, умения ошибаться и пробовать снова.
Он забил невероятный гол, который в очень сложный момент принес нам победу.
Нам невероятно повезло иметь в составе такого футболиста, учитывая его преданность делу, талант и постоянное стремление вести команду за собой.
Не знаю, находится ли он в лучшем моменте своей карьеры, но он очень близок к этому», – сказал Альваро Арбелоа.
«Реал» вырвал мегаматч у «Атлетико»! Камбэк с двумя шедеврами, дублем Винисиуса, голом и красной Вальверде
Футбольник и основная аудитория спорста это просто рассадник токсичности в адрес любых решений Реала, которые им не нравятся.