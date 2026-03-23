  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о дубле Винисиуса: «Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера. «Реалу» повезло иметь в составе такого футболиста»
20

Арбелоа о дубле Винисиуса: «Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера. «Реалу» повезло иметь в составе такого футболиста»

Альваро Арбелоа похвалил Винисиуса.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил игру вингера команды Винисиуса в матче 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

Бразилец сделал дубль во втором тайме, в том числе забив победный гол на 72-й минуте.

«Еще одна блестящая игра Винисиуса. Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера, бесстрашия, умения ошибаться и пробовать снова.

Он забил невероятный гол, который в очень сложный момент принес нам победу.

Нам невероятно повезло иметь в составе такого футболиста, учитывая его преданность делу, талант и постоянное стремление вести команду за собой.

Не знаю, находится ли он в лучшем моменте своей карьеры, но он очень близок к этому», – сказал Альваро Арбелоа.

«Реал» вырвал мегаматч у «Атлетико»! Камбэк с двумя шедеврами, дублем Винисиуса, голом и красной Вальверде

Кто выиграет ЛЧ?45315 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
logoАльваро Арбелоа
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А в чем проявляется его храбрость? Мог испугаться защитников соперника?
Ответ Мечел70
А в чем проявляется его храбрость? Мог испугаться защитников соперника?
мог как насрауи в матче с псж - падать при каждом касании, апеллировать к арбитру при каждой потере мяча. но не стал этого делать
Ответ Влад Аронофски
мог как насрауи в матче с псж - падать при каждом касании, апеллировать к арбитру при каждой потере мяча. но не стал этого делать
Как на счёт симуляции за которую он должен был получать жёлтую? 🤣
Сейчас объяснят, что главный тренер не должен хвалить своего игрока. Жаль, что он не заходит на Спортс, тогда бы знал, как правильно нужно упоминать винисиуса в СМИ.
Ответ Низкие Коэффициенты
Сейчас объяснят, что главный тренер не должен хвалить своего игрока. Жаль, что он не заходит на Спортс, тогда бы знал, как правильно нужно упоминать винисиуса в СМИ.
Вы ошибаетесь, Арбелоа точно есть на Спортсе. :)
Вчера сыграл круто 👍👌
Реалу не повезло иметь море глоров, которые не ценят Вини, зато ценят всяких распиаренных вредителей типа Хаби, Лопетеги и Бенитесов
Ответ Ondrej
Реалу не повезло иметь море глоров, которые не ценят Вини, зато ценят всяких распиаренных вредителей типа Хаби, Лопетеги и Бенитесов
Токсичное влияние болельщиков (в т.ч. блогеров) другого испанского клуба, на которое повелись многие.
Футбольник и основная аудитория спорста это просто рассадник токсичности в адрес любых решений Реала, которые им не нравятся.
Ответ Костя Соловьев
Токсичное влияние болельщиков (в т.ч. блогеров) другого испанского клуба, на которое повелись многие. Футбольник и основная аудитория спорста это просто рассадник токсичности в адрес любых решений Реала, которые им не нравятся.
Да не только это, а что воспевают, типа подход Реала плохой, надо быть как Сити, играть в тики таку, потому что системный футбол. То, что Реал своим подходом в Европе побеждает чаще других, это не аргумент вообще. Обязательно надо все стандартизировать и превратить в скуку
А если он опаздает на тренировку, это будет с4итаться храбростью?
как в том анекдоте, ну что сказать повезло
Ответ DaniZero
как в том анекдоте, ну что сказать повезло
Про валютную проститутку?
Так то 2 дубля подряд у Винни. В лч в ворота ман сити и в ворота атлетико в ла лиге. Что можно сказать? Молодец однозначно, улучшает свою игру и по голам и пасам даже вроде это его лучший сезон получается по личной статистике
Ответ Рома Агаян
Так то 2 дубля подряд у Винни. В лч в ворота ман сити и в ворота атлетико в ла лиге. Что можно сказать? Молодец однозначно, улучшает свою игру и по голам и пасам даже вроде это его лучший сезон получается по личной статистике
Вроде сезон 21/22 был успешнее у него в плане результативности
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет «Реала», команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»
вчера, 22:44
Рекомендуем
Главные новости
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
16 минут назадРеклама
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Есть куда расти, но задатки к прыжкам в воду замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
17 минут назад
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
22 минуты назад
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
32 минуты назад
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
39 минут назад
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
44 минуты назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»
55 минут назад
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
сегодня, 13:08Видео
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
сегодня, 13:05
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
4 минуты назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
5 минут назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
17 минут назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
24 минуты назад
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
31 минуту назад
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
44 минуты назад
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
57 минут назад
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
сегодня, 13:07
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
сегодня, 12:39
Рекомендуем