Арбелоа о дубле Винисиуса: «Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера. «Реалу» повезло иметь в составе такого футболиста»

Альваро Арбелоа похвалил Винисиуса.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа оценил игру вингера команды Винисиуса в матче 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

Бразилец сделал дубль во втором тайме, в том числе забив победный гол на 72-й минуте.

«Еще одна блестящая игра Винисиуса . Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера, бесстрашия, умения ошибаться и пробовать снова.

Он забил невероятный гол, который в очень сложный момент принес нам победу.

Нам невероятно повезло иметь в составе такого футболиста, учитывая его преданность делу, талант и постоянное стремление вести команду за собой.

Не знаю, находится ли он в лучшем моменте своей карьеры, но он очень близок к этому», – сказал Альваро Арбелоа .

