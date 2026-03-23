Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо»

Глава ВТБ Костин: работа Гусева в «Динамо» нравится.

Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что доволен работой Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо ».

Группа ВТБ является генеральным спонсором «Динамо».

«Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо», – сказал Костин.

Гусев возглавил «Динамо» в ноябре после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. После возобновления сезона бело-голубые одержали 4 победы и уступили «Спартаку» в FONBET Кубке России (0:1) и «Зениту» в Мир РПЛ (1:3).