Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо»
Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что доволен работой Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».
Группа ВТБ является генеральным спонсором «Динамо».
«Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо», – сказал Костин.
Гусев возглавил «Динамо» в ноябре после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. После возобновления сезона бело-голубые одержали 4 победы и уступили «Спартаку» в FONBET Кубке России (0:1) и «Зениту» в Мир РПЛ (1:3).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Как кто то правильно сказал: "чтобы не разочароваться, нужно не очароваться"
Иф ю ноу вот ай мин...