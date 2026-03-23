8

Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо»

Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что доволен работой Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».

Группа ВТБ является генеральным спонсором «Динамо».

«Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо», – сказал Костин.

Гусев возглавил «Динамо» в ноябре после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. После возобновления сезона бело-голубые одержали 4 победы и уступили «Спартаку» в FONBET Кубке России (0:1) и «Зениту» в Мир РПЛ (1:3).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Нормальная работа Гусева. Но пока ещё ничего не понятно.
Как кто то правильно сказал: "чтобы не разочароваться, нужно не очароваться"
Ну раз Костину нравится, значит, ждет судьба Наили Аскер-заде :)
Тренер нравится, игроки хорошие, пора замахнуться "на Уильяма... Шекспира", чемпионство.
Поставить 17 - летнего пацана в старт и до конца матча ( с принципиальным соперником) не менять его - это действительно сильный ход ( нет) на уровне физрука Челестини Ну а Костин тот еще судак, добил и так еле дышащее кораблестроение.
Гусеву пора заказывать для Костина ещё одну именную скамейку в Центральном парке Нью-Йорка, раз барин им так доволен
«мы с ним одной крови» - добавил Костин :))

Иф ю ноу вот ай мин...
Расулов об 1:3: «Динамо» готовилось к «Зениту», разбирало его сильные и слабые стороны. Будем смотреть, почему получился такой результат»
сегодня, 05:31
Гусев об 1:3 с «Зенитом»: «Динамо» не выглядело слабо. Сделали две ошибки в обороне, во 2-м тайме подходов позиционных у нас было больше, пытались отыграться и получили третий»
вчера, 17:11
Гусев про 1:3: «Не получилось победить, хотя очень хотели – понимали, что «Динамо» не будет хватать свежести. Две грубые ошибки в обороне в первом тайме – «Зенит» нас наказал»
вчера, 15:54
сегодня, 14:00
