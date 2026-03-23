  • Гризманн будет зарабатывать 10 млн евро в год в МЛС. Форвард подпишет контракт с «Орландо Сити» (Фабрис Хокинс)
5

Зарплата Антуана Гризманна в МЛС – 10 миллионов евро в год.

Форвард Антуан Гризманн будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год в «Орландо Сити», сообщил журналист Фабрис Хокинс.

Хокинс не уточняет, учтены в этой сумме налоги или нет. По данным Capology, в Ла Лиге Гризманн получает 9,38 млн евро в год до налогов (4,5 млн евро в год после налогов).

Ранее стало известно, что 35-летний француз подпишет контракт на два года с клубом МЛС. Он перейдет в «Орландо Сити» после завершения этого сезона.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 6 голов и сделал 1 передачу в 26 матчах Ла Лиги. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
У млс была своя экономика, пока не приехали Бекхэм Месси Гризманн
Теперь и трансферное окно могут перенесут и проведение чемпионата адаптируют под европейский формат
Ответ avcgloronalduMU
Бекхем и Месси с Гризманом это вообще разные эпохи, МЛС всю современную историю подписывает классных игроков из Европы. Не только Несты и Дрогба, но и инсинье, джовинко можно вспомнить, бентеке тоже был не так стар, находили и игроков типа альмирона, поэтому все у них нормально, вне Европы они вполне себе нормальные трансферы делают, игроки местные играют успешно в Европе, некоторым лигам не из топ-5 Европы есть чему поучиться в плане бизнес-модели.
Ответ Низкие Коэффициенты
Нет, катализатором роста цен на билеты, сейчас ещё подписок Эппл и рост зарплат были именно эти футболисты, остальные укладывались в рамки бюджетов клубов и лиги
Все правильно. Пенсию заслужил чего уж там. В последнем матче с Реалом было видно - уже немного тяжеловато ему. А в МЛС со своим даже нынешним уровнем будет звездой, с соответствующей личкой:)
Для МЛС отличные деньги, хотя я думаю, что это после такой карьеры всё же второй вопрос, а что касается Орландо, то клуб из теплой Флориды приобретает по-настоящему умного и классного футболиста, кто следит за Атлетами и особенно сборной Франции, которую он недавно покинул, то Антуан был там система образующим игроком и настоящим лидером команды!
