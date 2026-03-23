Гризманн будет зарабатывать 10 млн евро в год в МЛС. Форвард подпишет контракт с «Орландо Сити» (Фабрис Хокинс)

Зарплата Антуана Гризманна в МЛС – 10 миллионов евро в год.

Форвард Антуан Гризманн будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год в «Орландо Сити», сообщил журналист Фабрис Хокинс.

Хокинс не уточняет, учтены в этой сумме налоги или нет. По данным Capology, в Ла Лиге Гризманн получает 9,38 млн евро в год до налогов (4,5 млн евро в год после налогов).

Ранее стало известно , что 35-летний француз подпишет контракт на два года с клубом МЛС . Он перейдет в «Орландо Сити » после завершения этого сезона.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 6 голов и сделал 1 передачу в 26 матчах Ла Лиги . Его статистику можно изучить по ссылке .