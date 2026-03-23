«Соболев лучше всех форвардов «Спартака» в такой форме – настоящий ренессанс». Гладилин про нападающего «Зенита»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин сравнил игру форварда «Зенита» Александра Соболева с нападающими красно-белых.
«Соболев поймал свою игру этой весной. Настоящий ренессанс Соболева мы сейчас видим.
Пока он очень хорошей форме находится. В такой форме на сегодняшний день Соболев лучше всех форвардов «Спартака». Посмотрим, как дальше он будет себя проявлять, насколько его хватит», – сказал Гладилин.
После зимней паузы Александр забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах.
Как мемно нырнул Соболев! Но его 1+1 и решили матч с «Динамо»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
