«Соболев лучше всех форвардов «Спартака» в такой форме – настоящий ренессанс». Гладилин про нападающего «Зенита»

Гладилин: Соболев лучше всех форвардов «Спартака» – настоящий ренессанс.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин сравнил игру форварда «Зенита » Александра Соболева с нападающими красно-белых.

«Соболев поймал свою игру этой весной. Настоящий ренессанс Соболева мы сейчас видим.

Пока он очень хорошей форме находится. В такой форме на сегодняшний день Соболев лучше всех форвардов «Спартака ». Посмотрим, как дальше он будет себя проявлять, насколько его хватит», – сказал Гладилин.

После зимней паузы Александр забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах.

