Дивеев об игре в Европе: «Это больше мечта, чем цель – попробовать свои силы в хорошей команде. Понятно, что не в 36-38 лет»

Дивеев мечтает поиграть в Европе.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев заявил, что мечтает поиграть в европейском чемпионате.

– Мысли о Европе остаются?

– Мечта есть мечта. Я хочу поиграть в хорошей команде в Европе, а что будет дальше – посмотрим.

Это больше мечта, чем цель – попробовать свои силы там. Понятно, что не в 36-38 лет. Посмотрим, будут ли предложения, – сказал 26-летний экс-футболист ЦСКА .