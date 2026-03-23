Дивеев об игре в Европе: «Это больше мечта, чем цель – попробовать свои силы в хорошей команде. Понятно, что не в 36-38 лет»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что мечтает поиграть в европейском чемпионате.
– Мысли о Европе остаются?
– Мечта есть мечта. Я хочу поиграть в хорошей команде в Европе, а что будет дальше – посмотрим.
Это больше мечта, чем цель – попробовать свои силы там. Понятно, что не в 36-38 лет. Посмотрим, будут ли предложения, – сказал 26-летний экс-футболист ЦСКА.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
если хочешь в Европу, надо заряжать агентов со связями