Орлов о Глушенкове: «Не знаю, передавали ли ему мои слова, но против «Динамо» он исправился – не выключался из игры, пас Соболеву отдал, забил. Не зря по нему прошелся, что называется»

Орлов о Глушенкове: не знаю, передали ли ему мои слова, но он исправился.

Комментатор Геннадий Орлов похвалил хавбека «Зенита » Максима Глушенкова за игру в матче против «Динамо» (3:1).

В воскресном матче 22-го тура Мир РПЛ Глушенков отметился голом и голевой передачей на Александра Соболева.

«Я говорил , что не буду хвалить Глушенкова, пока он не вернется на свой реальный уровень. А в чем я был не прав? Мы же убедились, что он может делать разницу! Вчера с ним плотно играли, а он и отдал пас Соболеву, и забил прекрасный гол. Замечательно исполнил!

Понимаете, я ставлю перед собой определенную задачу: обязательно взбодрить игрока после неудачного матча. Чтобы ему стыдно стало! Не знаю, передавали ли Глушенкову мои слова, но против «Динамо » он был совсем другим. Исправился! Когда начал искать мяч, бежать ему навстречу, сразу же стал приносить пользу. Глушенков не выключался из игры. Значит, не зря я по нему, что называется, прошелся», – сказал Орлов.