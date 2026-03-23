Орлов о Глушенкове: «Не знаю, передавали ли ему мои слова, но против «Динамо» он исправился – не выключался из игры, пас Соболеву отдал, забил. Не зря по нему прошелся, что называется»
Комментатор Геннадий Орлов похвалил хавбека «Зенита» Максима Глушенкова за игру в матче против «Динамо» (3:1).
В воскресном матче 22-го тура Мир РПЛ Глушенков отметился голом и голевой передачей на Александра Соболева.
«Я говорил, что не буду хвалить Глушенкова, пока он не вернется на свой реальный уровень. А в чем я был не прав? Мы же убедились, что он может делать разницу! Вчера с ним плотно играли, а он и отдал пас Соболеву, и забил прекрасный гол. Замечательно исполнил!
Понимаете, я ставлю перед собой определенную задачу: обязательно взбодрить игрока после неудачного матча. Чтобы ему стыдно стало! Не знаю, передавали ли Глушенкову мои слова, но против «Динамо» он был совсем другим. Исправился! Когда начал искать мяч, бежать ему навстречу, сразу же стал приносить пользу. Глушенков не выключался из игры. Значит, не зря я по нему, что называется, прошелся», – сказал Орлов.
А Геннадий Сергеевич реально как "добрый дядюшка" журит )) Я его флюгером никогда не считал, да если и флюгер, то что ? - флюгер отличный прибор, не зря его в средние века на самое высокое здание устанавливали, что бы все добропорядочные горожане могли видеть, откуда и куда ветер дует ) Плох только сломанный флюгер, который "переобуться" не может.
И про Дзюбу было, от полного восторга - "Какое мастерство! Какие паузы перед пасом, перед ударом !! Как во МХАТе ! Сам Костя Станиславский воскликнул бы - Верю!! И я поддержу - верю !" -
до, буквально через пару недель - ".. ну что это такое ... куда это годится ... Понятно, возраст, его не обманешь... Пора уже Артему задуматься, как жить дальше, без футбола .." )))