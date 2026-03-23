Роналду показал фото из тренажерного зала: «С каждым днем мне все лучше 💪🏽». 41-летний форвард не играет почти месяц из-за травмы

Роналду показал фото из тренажерного зала: «С каждым днем мне все лучше 💪🏽».

Нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как восстанавливается от травмы.

В конце февраля форвард из-за дискомфорта был замен в матче против «Аль-Фейхи» (3:1) в чемпионате Саудовской Аравии и с тех пор не выходил на поле. В начале марта клуб сообщил, что Криштиану лечится в Испании , а мышечная травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

«С каждым днем мне становится все лучше 💪🏽», – написал 41-летний футболист и опубликовал фотографии из тренажерного зала.

Роналду забил 21 гол в 22 матчах лиги в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь .

