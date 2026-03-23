  • Роналду показал фото из тренажерного зала: «С каждым днем мне все лучше 💪🏽». 41-летний форвард не играет почти месяц из-за травмы
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как восстанавливается от травмы.

В конце февраля форвард из-за дискомфорта был замен в матче против «Аль-Фейхи» (3:1) в чемпионате Саудовской Аравии и с тех пор не выходил на поле. В начале марта клуб сообщил, что Криштиану лечится в Испании, а мышечная травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

«С каждым днем мне становится все лучше 💪🏽», – написал 41-летний футболист и опубликовал фотографии из тренажерного зала.

Роналду забил 21 гол в 22 матчах лиги в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Фото: x.com/Cristiano

Кто выиграет ЛЧ?45562 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
logoКриштиану Роналду
logoЗдоровье
logoтравмы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
Фитнес
31 комментарий
Что не говори, но для своего возраста тело у него шикарное. Ноги мощные. Машина
да любой чел в любом возрасте был бы счастлив иметь такое здоровье и тело)
Комментарий скрыт
удивительно.. месяц война там.. и месяц Роналду травмирован...
Так он "травмировался" ровно 28 февраля, в день нападения...
Эх в этот раз даже торс не показал. Риго с Климовым недовольны
Друг друга полапают у себя в Казахстане и словят кайф
К концу войны как раз восстановится.
Удачи.
Да, тяжелая травма- Иран)
лучше бы "трофей" показал с Насром... вместо ноготочков и самолюбования 💅
в этом и весь Геша, тьфу! 👎
У него нет ногте1
Нет, у большинства футболистов пальцы отбиты, это кровь запёкшаяся
Дронобоязнь второй степени.
Машина. После завершения карьеры сядет на курс как Фернандо Торрес и будет такой же шкаф
Он сделал педикюр?
