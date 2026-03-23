О’Райли о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»: «Ман Сити» всегда чувствовал запах крови. Им предстоит приехать к нам, а это непросто»

О’Райли о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»: «Ман Сити» чувствует запах крови.

Полузащитник «Манчестер Сити » Нико О ’Райли заявил, что «горожане» готовы бороться за чемпионство с «Арсеналом ».

В воскресенье команда Пепа Гвардиолы обыграла «Арсенал» в финале Кубка английской лиги (2:0) благодаря дублю О’Райли. В АПЛ «Ман Сити» отстает от «канониров» на 9 очков, имея матч в запасе.

«Мы все время чувствовали запах крови. Мы уверены в себе, мы знаем, что можем это сделать, им предстоит приехать к нам, а это непростое место, как было видно в этом сезоне. Мы чувствуем запах крови и должны продолжать в том же духе.

[Победа в финале] много значит для нас, мы набираем обороты и просто продолжаем двигаться вперед. Очевидно, для них это большой удар. Они шли на все трофеи, так же как и мы [до поражения от «Реала» в Лиге чемпионов]», – сказал О’Райли в эфире CBS Sports Golazo.