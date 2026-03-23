  • Терри поддержал слова о запрете бурки в Великобритании, но позже удалил комментарий под постом политика Лоу
Бывший капитан «Челси» Джон Терри поддержал политическое высказывание, а затем изменил решение.

Независимый член британского парламента Руперт Лоу, недавно основавший политическую партию Restore Britain («Восстановить Британию»), призвал запретить ношение бурки (женская верхняя одежда в некоторых исламских странах, укрывающая тело и лицо – Спортс’‘) в Великобритании.

Он опубликовал в инстаграме изображение наземной станции метрополитена Лондона в районе Уайтчепел, название которой переведено на бенгальский язык наряду с английским вариантом, и написал: «Этот снимок был сделан в Лондоне. Restore Britain запретит бурку и обеспечит использование английского языка на всех лондонских станциях. Хватит! Голосуйте за Restore Britain, чтобы вернуть нашу столицу».

45-летний Терри поддержал этот пост, оставив комментарий с тремя эмодзи аплодисментов и национальным флагом Англии. Комментарий экс-капитана сборной Англии под постом Лоу еще был на месте днем в воскресенье, но вскоре был удален.

«Челси» отказался от комментариев, а представители Терри не ответили на запрос издания The Athletic. Джон с 2021 года работает консультантом в академии «синих».

Изображение: скриншот страницы Руперта Лоу в инстаграме

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
Без сомнения Терри против прятания женщин, особенно если это жена товарища
Что же ты, фраер, сдал назад? А ещё легенда Спартака...
Сюрреализм , не знаю чему больше удивляться?
Тому что,англичане в своей стране не могут озвучивать как они хотят жить и чего придерживаться или тому что активно топящие за права меньшинств и заднеприводных - ущемляются от безобидного головного убора мигрантов ?
Моя бабушка тоже носила бурки. Хорошая удобная обувь для пожилых женщин.
Что ж ты, фраер, сдал назад?
Мировой рекорд по переобуванию!
Так и до папах дело скоро дойдет.
букмекер написал что ты творишь, а он такой а что я творю и удалил
Материалы по теме
Терри расстроен, что не стал временным тренером «Челси» после отставки Марески: «Макфарлейн возглавил команду, и я тоже должен был быть частью этого. Руководство не выбрало меня»
26 февраля, 05:22
Терри о победе «Арсенала» над «Челси»: «Они праздновали слишком бурно. Они вышли в финал Кубка лиги, а не ЛЧ. Это лучшая команда АПЛ, но чувствуется, что они нервничают»
7 февраля, 09:17
Терри выручил почти 700 000 долларов на продаже предметов из своей коллекции. Футболка Роналду ушла за рекордную сумму, также проданы майки Месси, Анри, Буффона, копия Кубка Англии
31 января, 17:48
Терри открыл вино в честь того, что «Арсенал» не побил рекорд «Челси» по пропущенным голам: «Чех, Феррейра, Карвалью, Галлас – пора отпраздновать. Думаю, никому нас не обойти»
25 января, 20:56Фото
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о дубле Винисиуса: «Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера. «Реалу» повезло иметь в составе такого футболиста»
18 минут назад
Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо»
22 минуты назад
Дивеев об игре в Европе: «Это больше мечта, чем цель – попробовать свои силы в хорошей команде. Понятно, что не в 36-38 лет»
43 минуты назад
Роналду показал фото из тренажерного зала: «С каждым днем мне все лучше 💪🏽». 41-летний форвард не играет почти месяц из-за травмы
48 минут назадФото
Каррагер о Кепе в старте на финал Кубка лиги: «Артета не обязан ему, но обязан фанатам – у него были наилучшие шансы выиграть первый за 6 лет трофей. Райя – возможно, лучший игрок «Арсенала»
сегодня, 11:37
Кордоба об ограничении интернета в Краснодаре: «Это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это возможно»
сегодня, 11:21
Ещенко о Соболеве: «Вы же его дельфином называете – вот он и ныряет. Продолжит забивать за «Зенит» – станет основным надолго»
сегодня, 11:16
Сотрудник «Зенита» Буллен о лишении гражданства Великобритании: «Мне сказали: «Можете обжаловать решение, но суд будет закрытым, вы не узнаете, в чем вас обвиняют». Сумасшествие»
сегодня, 11:10
Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026 из-за травмы. Вместо него в сборную Италии вызван Камбьяги из «Болоньи»
сегодня, 10:55
«Локомотив» и Митрюшкин согласовали контракт до 2030 года. Зарплата вратаря – 8 млн рублей в месяц, подъемные – 60 млн (Иван Карпов)
сегодня, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча со «Спартаком»
2 минуты назад
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
3 минуты назад
Дуглас Сантос: «Люди привыкли к лидерству «Зенита». Мы прошли через трудный период и возвращаемся к тому, какими были раньше – может, даже лучше»
13 минут назад
Барнс и Уайт вызваны в сборную Англии вместо Эзе и Куансы – защитник «Арсенала» отказывался играть при Саутгейте. Тухель снова не вызвал Трента – у игрока «Реала» 1 матч при немце
16 минут назад
Гризманн будет зарабатывать 10 млн евро в год в МЛС. Форвард подпишет контракт с «Орландо Сити» (Фабрис Хокинс)
31 минуту назад
«Соболев лучше всех форвардов «Спартака» в такой форме – настоящий ренессанс». Гладилин про нападающего «Зенита»
33 минуты назад
Орлов о Глушенкове: «Не знаю, передавали ли ему мои слова, но против «Динамо» он исправился – не выключался из игры, пас Соболеву отдал, забил. Не зря по нему прошелся, что называется»
41 минуту назад
О’Райли о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»: «Ман Сити» всегда чувствовал запах крови. Им предстоит приехать к нам, а это непросто»
49 минут назад
Раков получил повреждение на тренировке перед матчем с «Рубином». Форвард «Крыльев» может не сыграть до конца сезона
сегодня, 11:06
Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо пишет свою историю. Игра улучшается от матча к матчу – надеюсь, дальше будет еще лучше»
сегодня, 10:46
Рекомендуем