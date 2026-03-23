Терри поддержал слова о запрете бурки в Великобритании, но позже удалил комментарий под постом политика Лоу

Терри поддержал слова о запрете бурки в Великобритании, но удалил комментарий.

Бывший капитан «Челси» Джон Терри поддержал политическое высказывание, а затем изменил решение.

Независимый член британского парламента Руперт Лоу, недавно основавший политическую партию Restore Britain («Восстановить Британию»), призвал запретить ношение бурки (женская верхняя одежда в некоторых исламских странах, укрывающая тело и лицо – Спортс’‘) в Великобритании.

Он опубликовал в инстаграме изображение наземной станции метрополитена Лондона в районе Уайтчепел, название которой переведено на бенгальский язык наряду с английским вариантом, и написал: «Этот снимок был сделан в Лондоне. Restore Britain запретит бурку и обеспечит использование английского языка на всех лондонских станциях. Хватит! Голосуйте за Restore Britain, чтобы вернуть нашу столицу».

45-летний Терри поддержал этот пост, оставив комментарий с тремя эмодзи аплодисментов и национальным флагом Англии. Комментарий экс-капитана сборной Англии под постом Лоу еще был на месте днем в воскресенье, но вскоре был удален.

«Челси » отказался от комментариев, а представители Терри не ответили на запрос издания The Athletic. Джон с 2021 года работает консультантом в академии «синих».

Изображение: скриншот страницы Руперта Лоу в инстаграме