Кордоба об ограничении интернета в Краснодаре: «Это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это возможно»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, как ограничение интернета в Краснодаре влияет на него.

В ряде регионов России происходит ограничение мобильной связи и интернета. Это объясняется соображениями безопасности.

«Конечно, это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это остается возможным. Мы делаем все, чтобы постоянно находиться в контакте с близкими и родными», – сказал колумбиец.

Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»

Прошу отнестись к этому с пониманием, кхе-кхе
Ситуация называется жизнь в условиях военного времени. Но свобода достигла такого уровня, что безопасно всё называть "ситуацией"
Ответ pit4er
Обычный, давно придуманный "новояз".
У Кордобы контракт закончится и он уедет туда, где с интернетом всё ок.
Ему переживать не стоит. Его переживания оплачиваются высоким контрактом.
Ответ Evgeny Valyaev
Да он и не переживает.
А всего-то надо "кое-что" прекратить
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
Весь развитый мир тратит миллиарды на ускорение интернета, мы тратим миллиарды на его замедление.
Замечательно.
Ответ карабашка
Развитый мир это кто?
Ответ Сергей Круг
Ответ Любезный Коссутий
Ответ old_wolf
"...Я хватаюсь за диск телефона.
И набираю вечное ноль семь.." (с)
Я, как житель Краснодара, если честно хз в чем проблема. Я вообще не знаю мест, где нет вайфая. Куда бы я ни зашел - везде есть. Яндекс работает везде так и так. А сам мобильный интернет пропадает на пару часов в день, в остальное время - работает. Прямо сейчас - работает, пишу с него :)
Погребняк не смог бы прожить неделю без интернета: «В жизнь Жиркова без связи я верю. Он спокойный, любит читать книги»
21 марта, 13:17
Жирков о проблемах со связью в Москве: «У меня вообще не ловила в доме, это была жесть. Дочку укусила домашняя крыса, а мы не могли дозвониться до скорой»
17 марта, 10:52
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о дубле Винисиуса: «Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера. «Реалу» повезло иметь в составе такого футболиста»
17 минут назад
Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо»
21 минуту назад
Дивеев об игре в Европе: «Это больше мечта, чем цель – попробовать свои силы в хорошей команде. Понятно, что не в 36-38 лет»
42 минуты назад
Роналду показал фото из тренажерного зала: «С каждым днем мне все лучше 💪🏽». 41-летний форвард не играет почти месяц из-за травмы
47 минут назадФото
Терри поддержал слова о запрете бурки в Великобритании, но позже удалил комментарий под постом политика Лоу
сегодня, 11:40Фото
Каррагер о Кепе в старте на финал Кубка лиги: «Артета не обязан ему, но обязан фанатам – у него были наилучшие шансы выиграть первый за 6 лет трофей. Райя – возможно, лучший игрок «Арсенала»
сегодня, 11:37
Ещенко о Соболеве: «Вы же его дельфином называете – вот он и ныряет. Продолжит забивать за «Зенит» – станет основным надолго»
сегодня, 11:16
Сотрудник «Зенита» Буллен о лишении гражданства Великобритании: «Мне сказали: «Можете обжаловать решение, но суд будет закрытым, вы не узнаете, в чем вас обвиняют». Сумасшествие»
сегодня, 11:10
Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026 из-за травмы. Вместо него в сборную Италии вызван Камбьяги из «Болоньи»
сегодня, 10:55
«Локомотив» и Митрюшкин согласовали контракт до 2030 года. Зарплата вратаря – 8 млн рублей в месяц, подъемные – 60 млн (Иван Карпов)
сегодня, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча со «Спартаком»
1 минуту назад
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
2 минуты назад
Дуглас Сантос: «Люди привыкли к лидерству «Зенита». Мы прошли через трудный период и возвращаемся к тому, какими были раньше – может, даже лучше»
12 минут назад
Барнс и Уайт вызваны в сборную Англии вместо Эзе и Куансы – защитник «Арсенала» отказывался играть при Саутгейте. Тухель снова не вызвал Трента – у игрока «Реала» 1 матч при немце
15 минут назад
Гризманн будет зарабатывать 10 млн евро в год в МЛС. Форвард подпишет контракт с «Орландо Сити» (Фабрис Хокинс)
30 минут назад
«Соболев лучше всех форвардов «Спартака» в такой форме – настоящий ренессанс». Гладилин про нападающего «Зенита»
32 минуты назад
Орлов о Глушенкове: «Не знаю, передавали ли ему мои слова, но против «Динамо» он исправился – не выключался из игры, пас Соболеву отдал, забил. Не зря по нему прошелся, что называется»
40 минут назад
О’Райли о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»: «Ман Сити» всегда чувствовал запах крови. Им предстоит приехать к нам, а это непросто»
48 минут назад
Раков получил повреждение на тренировке перед матчем с «Рубином». Форвард «Крыльев» может не сыграть до конца сезона
сегодня, 11:06
Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо пишет свою историю. Игра улучшается от матча к матчу – надеюсь, дальше будет еще лучше»
сегодня, 10:46
Рекомендуем