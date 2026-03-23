Кордоба об ограничении интернета в Краснодаре: «Это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это возможно»
Кордоба об ограничении интернета в Краснодаре: это сложно, но такова ситуация.
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, как ограничение интернета в Краснодаре влияет на него.
В ряде регионов России происходит ограничение мобильной связи и интернета. Это объясняется соображениями безопасности.
«Конечно, это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это остается возможным. Мы делаем все, чтобы постоянно находиться в контакте с близкими и родными», – сказал колумбиец.
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ему переживать не стоит. Его переживания оплачиваются высоким контрактом.
Замечательно.
И набираю вечное ноль семь.." (с)