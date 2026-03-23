Кордоба об ограничении интернета в Краснодаре: «Это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это возможно»

Кордоба об ограничении интернета в Краснодаре: это сложно, но такова ситуация.

В ряде регионов России происходит ограничение мобильной связи и интернета. Это объясняется соображениями безопасности.

«Конечно, это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это остается возможным. Мы делаем все, чтобы постоянно находиться в контакте с близкими и родными», – сказал колумбиец.

Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»