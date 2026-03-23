Каррагер о Кепе в старте на финал Кубка лиги: «Артета не обязан ему, но обязан фанатам – у него были наилучшие шансы выиграть первый за 6 лет трофей. Райя – возможно, лучший игрок «Арсенала»
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету за решение выпустить Кепу Аррисабалагу в старте на финал Кубка английской лиги.
В воскресенье «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» на «Уэмбли» со счетом 0:2.
«У меня есть четкое мнение по поводу игры с запасными вратарями. Мне это не нравится, хотя в определенных ситуациях я могу это понять. Но Микель Артета ничем не обязан Кепе. Он обязан болельщикам «Арсенала» тем, что у него были наилучшие шансы выиграть первый трофей за шесть лет. За девять лет они выиграли один трофей.
Вратарь приходит в клуб, зная, что он запасной. Он может играть на протяжении всех раундов, но как только вы дойдете до финала, я считаю, все должно измениться, потому что они не выиграли достаточно трофеев, и им нужно преодолеть эту черту.
Пеп в долгу перед [Джеймсом] Траффордом. Он подписал его в начале сезона, чтобы тот стал первым номером, но посчитал, что он недостаточно хорош, и затем подписал Доннарумму – парню было непросто. Кроме того, они выиграли четыре [Кубка лиги]. Давление на «Ман Сити», требующее выиграть еще один, уже не такое, как раньше.
Люди также могут возразить и вспомнить Келлехера и «Ливерпуль». Причина, по которой у него было так много шансов сыграть в финале, заключается в том, что «Ливерпуль» отчаянно пытался его удержать, дело не в этом. Он был подписан как второй номер, и он недостаточно хорош на топ-уровне, что мы видели в «Челси».
Давид Райя не просто лучше как вратарь – возможно, мы говорим о лучшем игроке «Арсенала» в этом сезоне, так что это не просто замена первого номера на запасного, это замена одного из лучших игроков, когда у вас нет истории побед с этой командой», – сказал Каррагер.
Сака уже года два как не похож сам на себя, а у Артеты не хватает яиц его посадить на лавку, даже мадуэке смотрится намного опасней
Чтобы не говорили про Мартинели, он выходит и пашет на поле. Сака гуляет
Калафьори почему не в основе, без него , через левый фланг вообще атак не получается
бред какой. Кто играл весь турнир, тот и играет пусть финал. Сульшер вон менял Ромеро в полуфиналах кубков, проиграл оба кубка