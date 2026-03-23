  Каррагер о Кепе в старте на финал Кубка лиги: «Артета не обязан ему, но обязан фанатам – у него были наилучшие шансы выиграть первый за 6 лет трофей. Райя – возможно, лучший игрок «Арсенала»
Каррагер о Кепе в старте на финал Кубка лиги: «Артета не обязан ему, но обязан фанатам – у него были наилучшие шансы выиграть первый за 6 лет трофей. Райя – возможно, лучший игрок «Арсенала»

Каррагер: Артета не обязан Кепе, но должен трофей фанатам «Арсенала».

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету за решение выпустить Кепу Аррисабалагу в старте на финал Кубка английской лиги.

В воскресенье «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» на «Уэмбли» со счетом 0:2.

«У меня есть четкое мнение по поводу игры с запасными вратарями. Мне это не нравится, хотя в определенных ситуациях я могу это понять. Но Микель Артета ничем не обязан Кепе. Он обязан болельщикам «Арсенала» тем, что у него были наилучшие шансы выиграть первый трофей за шесть лет. За девять лет они выиграли один трофей.

Вратарь приходит в клуб, зная, что он запасной. Он может играть на протяжении всех раундов, но как только вы дойдете до финала, я считаю, все должно измениться, потому что они не выиграли достаточно трофеев, и им нужно преодолеть эту черту.

Пеп в долгу перед [Джеймсом] Траффордом. Он подписал его в начале сезона, чтобы тот стал первым номером, но посчитал, что он недостаточно хорош, и затем подписал Доннарумму – парню было непросто. Кроме того, они выиграли четыре [Кубка лиги]. Давление на «Ман Сити», требующее выиграть еще один, уже не такое, как раньше.

Люди также могут возразить и вспомнить Келлехера и «Ливерпуль». Причина, по которой у него было так много шансов сыграть в финале, заключается в том, что «Ливерпуль» отчаянно пытался его удержать, дело не в этом. Он был подписан как второй номер, и он недостаточно хорош на топ-уровне, что мы видели в «Челси».

Давид Райя не просто лучше как вратарь – возможно, мы говорим о лучшем игроке «Арсенала» в этом сезоне, так что это не просто замена первого номера на запасного, это замена одного из лучших игроков, когда у вас нет истории побед с этой командой», – сказал Каррагер.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Проблем намного больше. Не было ни Эдегора, ни Эзе и поэтому связи между полузащитой и нападениям вообще не было, Хавертц не тянет эту роль
Сака уже года два как не похож сам на себя, а у Артеты не хватает яиц его посадить на лавку, даже мадуэке смотрится намного опасней
Чтобы не говорили про Мартинели, он выходит и пашет на поле. Сака гуляет
Калафьори почему не в основе, без него , через левый фланг вообще атак не получается
Надеюсь это был последний матч Кепы в сезоне
Надеюсь это был последний матч Кепы в сезоне
А как же once a gunner, always a gunner? Да, виноват Кепа, но он вполне заслужил играть в финале. И в КА думаю он будет против Саутгемптона играть
Какие же "крутые эксперты" получаются из бывших игроков! У Арсенала последний трофей был 3 года назад, хоть бы в википедию для приличия заглянул!
Какие же "крутые эксперты" получаются из бывших игроков! У Арсенала последний трофей был 3 года назад, хоть бы в википедию для приличия заглянул!
Суперкубок - не трофей.
Суперкубок - не трофей.
Давно ли это не трофей, если уже почти 120 лет разыгрывается?
Кепа для большей команды даже на роль второго вратаря не тянет. Пора домой в Басконию и там стать в ворота.
"Он может играть на протяжении всех раундов, но как только вы дойдете до финала, я считаю, все должно измениться"
бред какой. Кто играл весь турнир, тот и играет пусть финал. Сульшер вон менял Ромеро в полуфиналах кубков, проиграл оба кубка
Рекомендуем
Главные новости
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны, мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»
2 минуты назад
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
7 минут назад
Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2
16 минут назад
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
16 минут назад
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
28 минут назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
53 минуты назадРеклама
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
54 минуты назад
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
59 минут назад
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
сегодня, 13:44
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
сегодня, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
22 минуты назадLive
«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
26 минут назад
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
41 минуту назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
42 минуты назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
54 минуты назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
сегодня, 13:52
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
сегодня, 13:45
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
сегодня, 13:32
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
сегодня, 13:19
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Рекомендуем