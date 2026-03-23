Ещенко о Соболеве: «Вы же его дельфином называете – вот он и ныряет. Продолжит забивать за «Зенит» – станет основным надолго»

Ещенко о Соболеве: вы называете его дельфином – вот он и ныряет.

Бывший футболист «Спартака » Андрей Ещенко оценил игру форварда «Зенита » Александра Соболева в последних матчах.

В 6 матчах после зимней паузы Соболев отметился 4 забитыми мячами. Во вчерашнем матче 22-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (3:1) нападающий забил и отдал голевую передачу на Максима Глушенкова.

«Моменты у Соболева всегда были, но он их не всегда реализовывал. Что касается его падений в штрафной, вы же называете его дельфином, вот он и ныряет.

Если Александр продолжит забивать за «Зенит», то надолго станет основным нападающим команды», – сказал Ещенко.

