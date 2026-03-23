  • Ещенко о Соболеве: «Вы же его дельфином называете – вот он и ныряет. Продолжит забивать за «Зенит» – станет основным надолго»
Ещенко о Соболеве: «Вы же его дельфином называете – вот он и ныряет. Продолжит забивать за «Зенит» – станет основным надолго»

Ещенко о Соболеве: вы называете его дельфином – вот он и ныряет.

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в последних матчах.

В 6 матчах после зимней паузы Соболев отметился 4 забитыми мячами. Во вчерашнем матче 22-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (3:1) нападающий забил и отдал голевую передачу на Максима Глушенкова.

«Моменты у Соболева всегда были, но он их не всегда реализовывал. Что касается его падений в штрафной, вы же называете его дельфином, вот он и ныряет.

Если Александр продолжит забивать за «Зенит», то надолго станет основным нападающим команды», – сказал Ещенко.

Как мемно нырнул Соболев! Но его 1+1 и решили матч с «Динамо»

А ветер дует оттого, что деревья качаются
Он ныряет не потому что его называют дельфином, а потому что это его стиль.
Андрей, думаешь если Соболева львом назвать он через горящий обруч прыгать начнёт?..
Надолго…ему 29…🤣
Самый страшный сон - Соболев и Семак переподписали контракты до 2050 года.
Логическая цепочка неправильная. Если бы он не нырял в штрафной, тогда мы не звали его дельфином. Он ныряет => он дельфин, а не наоборот
Логическая цепочка неправильная. Если бы он не нырял в штрафной, тогда мы не звали его дельфином. Он ныряет => он дельфин, а не наоборот
причинно-следственные связи это называется. с этим у нас, кстати, вообще швах
Логическая цепочка неправильная. Если бы он не нырял в штрафной, тогда мы не звали его дельфином. Он ныряет => он дельфин, а не наоборот
так ваше же воспитание!!! не надо гнать, что его сделали таким в Зените, он с таким погонялом перешёл!!! разобрались на всю страну!!! если сами о себе не можете говорить, нефиг говорить о других!!!
А, так это мы виноваты?
Не так. Он ныряет, поэтому мы и называем его дельфином. Матч с Динамо тому подтверждение. Даже комментаторы Матч-Тв поржали в прямом эфире
Начал усердно работать, а до этого времени ? Ему уже под тридцать и навряд ли прибавит в мастерстве, а забивает потому, что у него хорошие ассистенты
Причинно-следственная связь — это прямая взаимосвязь между двумя событиями, при которой одно событие (причина) приводит к возникновению другого события (следствия). Простыми словами, это когда одно действие или явление вызывает другое.

Прогуливал школу Анрюха..
