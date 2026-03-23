Сотрудник «Зенита» Буллен о лишении гражданства Великобритании: сумасшествие.

Редактор англоязычных медиа «Зенита» Марк Буллен в интервью Спортсу’ ‘ рассказал, что его лишили британского гражданства.

Буллен переехал в Россию на стыке 1990-х и 2000-х, но потом вернулся в Англию и на 11 лет стал полицейским. Позже он снова переехал в РФ, Марк живет в Петербурге с 2014 года, а в 2022-м получил гражданство. В России у него семья и четверо детей. В 2024-м его задержали в аэропорту в Англии.

– Как вы узнали о лишении гражданства?

– В октябре 2025-го случилось что-то невероятно странное. Я сидел на работе и увидел новое письмо на почте. Отправитель – Department 53. Подумал: «Странно, никогда о таком не слышал». Загуглил – никакой информации. Во вложении – письмо: «Министерство внутренних дел лишает вас гражданства из соображений «national security» («национальной безопасности» – Спортс’‘).

Я не получал ни вопросов, ни обвинений. Меня никто не судил. Официального ареста не было. «Вы больше не гражданин Великобритании». Я связался с британским посольством, чтобы проверить, не шутка ли это. В письме был еще один документ – Secret Order («секретный приказ» – Спортс’‘). В нем писали, что мне запрещено общаться об этом с журналистами до 19 января.

До этого дня я разговаривал со множеством адвокатов. В том же письме мне прислали список тех, к кому могу обратиться. Я написал каждому, но никто не ответил. Ноль. Более того, почты всех этих адвокатов привязаны к английским медиа (Марк показал письмо – там действительно адреса с доменами bbc, sky, sun и другими – Спортс’’).

Я не знал, что делать, и никому не мог об этом рассказать – знали только друзья на работе. 19 января я поговорил об этом с журналистом Daily Mail – связался с ним через знакомых.

– В документах был акцент на том, что у вас есть второе гражданство?

– Да. Там писали: поскольку у вас есть второе гражданство, вы не станете апатридом (лицом без гражданства – Спортс’’), так что это не наша проблема.

– Вы узнали о лишении гражданства просто по электронной почте?

– Да.

– Не было никаких сигналов, которые давали бы понять, что это произойдет?

– Да.

– Вам дали понять, в чем причина?

– Мне прислали вот такой документ. И сказали: «Вы можете обжаловать решение, но суд будет закрытым и секретным. Мы не покажем вам улики. Вы не узнаете, в чем конкретно вас обвиняют».

Как это вообще возможно? Мне даже не разрешено явиться на суд – он полностью закрытый. Мне сказали: «Найдем вам специального адвоката. Он будет выступать от вашего лица, но не сможет раскрыть вам детали». Сумасшествие.

– Как вы реагировали?

– Я боялся только реакции бабушки, но она сказала: «Да ладно, ничего страшного. Ты же любишь жить в России». После того, как она узнала, я уже ничего не боюсь. Но да, на Англию я обиделся немножко. Это же нечестно, правда? Они даже не сказали, что я сделал. Ну ничего, буду жить как раньше.

– Если подумать отстраненно, что-то в вашем поведении или образе жизни в Великобритании могли воспринять как угрозу?

– Вообще не знаю.

– Как на все это отреагировали ваши близкие и друзья?

– Я рассказал далеко не всем. Мои друзья из полиции больше не могут со мной общаться. Сказали, что начальник попросил их этого не делать.

– Затем вы рассказали об этом на RT.

– Да. Это помогло: после эфира со мной связались две [адвокатские] компании, которые готовы представлять мои интересы. Но за это должно платить правительство, потому что суммы там просто огромные. Мне нужно предоставить документы, которые подтвердят, что я не в состоянии это себе позволить. И еще момент: из России просто невозможно заплатить – из-за санкций. Если правительство согласится заплатить за юриста, я смогу обжаловать это решение. Если нет, то нет. Слава богу, RT помог мне. Без них у меня вообще не было бы вариантов.

– Почему вы рассказали об этом именно на RT, а не какому-то другому каналу?

– Они связались со мной первыми после Daily Mail и GB News. Мне написал британец, который там работает. Мы немного знакомы, поэтому я согласился. Так что это не мой выбор – они нашли меня.

– Давайте зафиксируем: вас лишили гражданства без суда?

– Да. Просто так.

– И без публичного обвинения?

– Да. Это ужас. Как я должен защищаться, если не знаю, в чем меня обвиняют? Все решили без меня и за меня (Дополнение от редакции: по британским законам, при лишении гражданства в суде и обвинении нет необходимости в суде и публичном обвинении, если это делается «в интересах национальной безопасности», и у человека есть второй паспорт).

– В России часто говорят, что бывших полицейских не бывает. Как думаете, Британию смущал ваш бэкграунд?

– Это было так давно – я живу здесь с 2014-го. Все, что знаю, уже неактуально. Более того, там я был обычным уличным bobby – можно сказать, гулял по улицам. Я не работал в спецслужбах, не имел высоких званий. Что я могу знать? Максимум – где там продают наркотики. Но это не интересует русских 😀.

– Для вас лишение гражданства – эмоционально тяжелый момент?

– Честно, нет. Если бы мне сказали: «Выбирай, российский или британский паспорт», я бы без раздумий выбрал российский. Не хочу туда возвращаться.

Но все равно в голове не укладывается: как можно было сделать то, что они сделали? Уже говорил, что это словно Восточная Германия. Недемократическая страна. Ни адвоката, ни телефона, ни воды. Ледяная комната. Если бы мне обрисовали такую ситуацию, когда я работал в полиции, и спросили: «Так можно?», я бы ответил: «Конечно, нет. Это незаконно». Но сейчас это законно.

– Несмотря на это, вы будете оспаривать решение?

– Я попробую – если будет бесплатный адвокат. Платить за это не собираюсь. Если не получится, и ладно, – поведал Буллен.

Сотрудника «Зенита» лишили гражданства Британии. Полицейский, фанат России, спец по криминальным тату – все это один человек