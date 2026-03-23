Раков получил повреждение на тренировке перед матчем с «Рубином». Форвард «Крыльев» может не сыграть до конца сезона
Вадим Раков может пропустить остаток сезона из-за новой травмы.
Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков, арендованный у «Локомотива», вновь получил травму.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Раков травмировался на тренировке после того, как пошел в стык прооперированной ранее ногой. Утверждается, что восстановление форварда займет 2-3 месяца, что означает, что он с большой вероятностью больше не сыграет в нынешнем сезоне.
«Накануне игры с «Рубином» Раков получил повреждение. Позже он пройдет обследование. Команда соберется в Самаре 28 марта», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
Напомним, Раков не выходил на поле с 1 ноября. В декабре 21-летний футболист перенес операцию в связи с травмой плюсневой кости.
Кто выиграет ЛЧ?45463 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Игрок-то годный, но травмы совсем замучали, ещё во время игр за Локомотив много пропустил. Только этот сезон в аренде начал хорошо - и травма, а теперь ещё и рецидив.
Скорейшего выздоровления и возвращения на поле.