Раков получил повреждение на тренировке перед матчем с «Рубином». Форвард «Крыльев» может не сыграть до конца сезона

Вадим Раков может пропустить остаток сезона из-за новой травмы.

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков , арендованный у «Локомотива », вновь получил травму.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против », Раков травмировался на тренировке после того, как пошел в стык прооперированной ранее ногой. Утверждается, что восстановление форварда займет 2-3 месяца, что означает, что он с большой вероятностью больше не сыграет в нынешнем сезоне.

«Накануне игры с «Рубином» Раков получил повреждение. Позже он пройдет обследование. Команда соберется в Самаре 28 марта», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов ».

Напомним, Раков не выходил на поле с 1 ноября. В декабре 21-летний футболист перенес операцию в связи с травмой плюсневой кости.