Раков получил повреждение на тренировке перед матчем с «Рубином». Форвард «Крыльев» может не сыграть до конца сезона

Вадим Раков может пропустить остаток сезона из-за новой травмы.

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков, арендованный у «Локомотива», вновь получил травму.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Раков травмировался на тренировке после того, как пошел в стык прооперированной ранее ногой. Утверждается, что восстановление форварда займет 2-3 месяца, что означает, что он с большой вероятностью больше не сыграет в нынешнем сезоне.

«Накануне игры с «Рубином» Раков получил повреждение. Позже он пройдет обследование. Команда соберется в Самаре 28 марта», – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, Раков не выходил на поле с 1 ноября. В декабре 21-летний футболист перенес операцию в связи с травмой плюсневой кости.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
Да что такое.
Игрок-то годный, но травмы совсем замучали, ещё во время игр за Локомотив много пропустил. Только этот сезон в аренде начал хорошо - и травма, а теперь ещё и рецидив.
Скорейшего выздоровления и возвращения на поле.
Хорошо начал за Крылья играть , потом сразу агентишка Кузьмичев начал кричать что пора выворачивать карманы у Локо , и вот то ли карма то ли еще что и полезли травмы.
Какая-то очень и очень мутная история с его травмами. Здоровья и скорейшего возвращения на поле.
Ракову везет, как утопленнику...
Обидно за Вадима. Здоровья!
