Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026 из-за травмы. Вместо него в сборную Италии вызван Камбьяги из «Болоньи»
Федерико Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026.
Федерико Кьеза покинул расположение сборной Италии из-за проблем со здоровьем.
Вместо полузащитника «Ливерпуля» в сборную вызван Николо Камбьяги из «Болоньи».
26 марта сборная Италии сыграет с командой Северной Ирландии в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2026. Победитель сыграет в финале против Уэльса или Боснии и Герцеговины.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Италии
Надорвал связку выходя на 89 минуте
до крестов очень нравилась его игра в Ювентусе
Всю дорогу на скамейке сидит, еще и умудряется травмы получать ..
Когда он успевает получать травмы, если вообще не играет. Жаль, конечно, такой мотор команды был в своё время в Юве и сборной, вот что делает травма, порой думаешь, как Роналдо с двумя крестами подряд смог, действительно феномен. Кьезе здоровья
Удивительно, что Кьеза до сих пор вызывается в сборную Италии. Неплохо выходил по осени за Ливерпуль, но глобально он уже второй сезон не может навязать борьбу за основу.
Лучше бы Берарди вызвали, а не лавочника Болоньи
