Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026 из-за травмы. Вместо него в сборную Италии вызван Камбьяги из «Болоньи»

Федерико Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026.

Федерико Кьеза покинул расположение сборной Италии из-за проблем со здоровьем.

Вместо полузащитника «Ливерпуля » в сборную вызван Николо Камбьяги из «Болоньи».

26 марта сборная Италии сыграет с командой Северной Ирландии в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2026. Победитель сыграет в финале против Уэльса или Боснии и Герцеговины.