  • «Локомотив» и Митрюшкин согласовали контракт до 2030 года. Зарплата вратаря – 8 млн рублей в месяц, подъемные – 60 млн (Иван Карпов)
«Локомотив» продлит контракт с капитаном Антоном Митрюшкиным.

30-летний вратарь и московский клуб достигли договоренности по новому 4-летнему соглашению до лета 2030 года, который вступит в силу после окончания сезона.

Как сообщает Иван Карпов, зарплата Антона составит 8 миллионов рублей в месяц. Голкипер получал 5 млн, хотел 10 млн по новому договору, клуб предлагал 7 млн, но в итоге сошлись на 8 миллионах.

Подъемные – 60 миллионов рублей. Сторона Митрюшкина хотела получить 100 млн, а клуб изначально давал 45 млн.

«Знаю, что Антону не нравится то, что я пишу о раскладах по переговорам, и он сильно переживал за реакцию болельщиков плюс футбольной общественности на это. Тем более, как по итогу и вышло, – он готов был пойти на более скромные условия, чем озвучивала его сторона на старте», – написал Карпов.

Митрюшкин в этом сезоне провел 21 матч в Мир РПЛ (4 – на ноль) и пропустил 28 голов. Его подробная статистика – здесь.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Антон Митрюшкин
деньги
Иван Карпов
Локомотив
премьер-лига Россия
агенты
Всегда удивлял вопрос подъёмных. Что он собрался поднимать после переподписания?)
Это называется распил госбабла)
Благосостояние агентов.
А без подъемных эти работяги не поднимутся на работу утром чтоли?)
"Сторона Митрюшкина хотела получить 100 млн"

Как в детстве спрашивали: Сколько хочешь получать когда вырастешь? Сто мильёнов!
Специально стелют соломку менеджменту. Типа: смотрите - хотел 100, это мы еще 20 сторговали невероятными усилиями. Направим их на обновление электрички Новокузнецк - Артышта2 (нет).
Жесть выплаты из госбюджета за переподписание обычного футболиста, даже не уровня сборной
Денег в стране нет зато, когда жители областей обращаются, держитесь
Как я с тобой согласен, тем более, что РЖД щас народ сокращает...
Во время летит, 30 лет уже Митрюшкину.
Что то я не совсем понял про подъемные 60 миллионов рублей, это же по сути продление, а не трансфер нового игрока?!
Можно, конечно, и не давать никаких подъёмных.
Но вот контракт закончится, другой клуб предложит подъёмные, а Локомотив не предложит - какой клуб выберет игрок?
Каждый клуб сам решает, кому платить и сколько.
Хорошо, что с одним уже сторговались до устраивающих обе стороны цифр.
Ещё бы с Карпукасом так же договорились бы, уже было бы хорошо.

У Воробьёва и его агентов запросы повыше, явно больше потолка. Надо всё взвесить и понять, надо ли договариваться или пробовать продавать.
По человечески рад за Митрюшкина, после стольких травм и проблем прийти к хорошему уровню и успешной карьере - это позитивно.
Хорошая новость.
Антон хороший вратарь и точно один из лучших в РПЛ.
