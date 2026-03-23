«Локомотив» и Митрюшкин согласовали контракт до 2030 года. Зарплата вратаря – 8 млн рублей в месяц, подъемные – 60 млн (Иван Карпов)
«Локомотив» продлит контракт с капитаном Антоном Митрюшкиным.
30-летний вратарь и московский клуб достигли договоренности по новому 4-летнему соглашению до лета 2030 года, который вступит в силу после окончания сезона.
Как сообщает Иван Карпов, зарплата Антона составит 8 миллионов рублей в месяц. Голкипер получал 5 млн, хотел 10 млн по новому договору, клуб предлагал 7 млн, но в итоге сошлись на 8 миллионах.
Подъемные – 60 миллионов рублей. Сторона Митрюшкина хотела получить 100 млн, а клуб изначально давал 45 млн.
«Знаю, что Антону не нравится то, что я пишу о раскладах по переговорам, и он сильно переживал за реакцию болельщиков плюс футбольной общественности на это. Тем более, как по итогу и вышло, – он готов был пойти на более скромные условия, чем озвучивала его сторона на старте», – написал Карпов.
Митрюшкин в этом сезоне провел 21 матч в Мир РПЛ (4 – на ноль) и пропустил 28 голов. Его подробная статистика – здесь.
Как в детстве спрашивали: Сколько хочешь получать когда вырастешь? Сто мильёнов!
Денег в стране нет зато, когда жители областей обращаются, держитесь
Но вот контракт закончится, другой клуб предложит подъёмные, а Локомотив не предложит - какой клуб выберет игрок?
Каждый клуб сам решает, кому платить и сколько.
Ещё бы с Карпукасом так же договорились бы, уже было бы хорошо.
У Воробьёва и его агентов запросы повыше, явно больше потолка. Надо всё взвесить и понять, надо ли договариваться или пробовать продавать.
Антон хороший вратарь и точно один из лучших в РПЛ.