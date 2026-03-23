«Локомотив» и Митрюшкин согласовали контракт до 2030 года. Зарплата вратаря – 8 млн рублей в месяц, подъемные – 60 млн (Иван Карпов)

«Локомотив » продлит контракт с капитаном Антоном Митрюшкиным .

30-летний вратарь и московский клуб достигли договоренности по новому 4-летнему соглашению до лета 2030 года, который вступит в силу после окончания сезона.

Как сообщает Иван Карпов , зарплата Антона составит 8 миллионов рублей в месяц. Голкипер получал 5 млн, хотел 10 млн по новому договору, клуб предлагал 7 млн, но в итоге сошлись на 8 миллионах.

Подъемные – 60 миллионов рублей. Сторона Митрюшкина хотела получить 100 млн, а клуб изначально давал 45 млн.

«Знаю, что Антону не нравится то, что я пишу о раскладах по переговорам, и он сильно переживал за реакцию болельщиков плюс футбольной общественности на это. Тем более, как по итогу и вышло, – он готов был пойти на более скромные условия, чем озвучивала его сторона на старте», – написал Карпов.

Митрюшкин в этом сезоне провел 21 матч в Мир РПЛ (4 – на ноль) и пропустил 28 голов.