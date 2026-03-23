«Барселона» примет «Реал» 10 мая. Игра 35-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» начнется в 22:00 по московскому времени

Стали известны время и дата следующего матча между «Барселоной» и «Реалом ».

Встреча 35-го тура Ла Лиги состоится 10 мая на «Камп Ноу » и начнется в 21:00 по местному времени и 22:00 – по московскому.

В этом сезоне команды выиграли по одному класико – «Реал» дома в Ла Лиге 26 октября (2:1), «Барса» – в финале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии (3:2). Команды могут встретится в финале Лиги чемпионов.