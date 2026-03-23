Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо пишет свою историю. Игра улучшается от матча к матчу – надеюсь, дальше будет еще лучше»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов высоко оценил работу Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых.

Карседо возглавил «Спартак» в январе, подписав контракт до 2028 года. Ранее испанский специалист работал в кипрском «Пафосе».

В воскресном матче 22-го тура Мир РПЛ красно-белые обыграли «Оренбург» на выезде со счетом 2:0.

«Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге – прервал. Но самое главное – насколько игра улучшается от матча к матчу. Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет еще лучше», – сказал Некрасов.

После 22 туров «Спартак» занимает шестую строчку в таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Спартак
Хуан Карлос Карседо
премьер-лига Россия
Чемпионат.com
Сергей Некрасов
Мне Карседо пока нравится. Именно своим спокойствием и рабочей обстановкой. Не произвёл, как другие тренера у нас, сразу вау эффекта. По типу "вот уж теперь пойдёт", не впечатлял своей брутальностью и эмоциями, как Станкович. А тихий, незаметный. Но свое дело делает. И стартовал с 3 побед в 4 матчах чемпионата. На самом деле, не плохой результат. Конечно пока уныние наводит вид таблицы. Но там до него постарались 🤷🏻
Поживём-увидим. Карседо делает свою работу. Но не всё зависит только от него. Трудно сбалансировать игру команды, когда уровень игроков полузащиты и нападения выше уровня игроков обороны. Надеяться на спасения от Максименко маловероятно. Дай бог, чтобы хотя бы свои мячи брал. А учитывая недоступность сейчас Бабича, Самошникова, Сауся, Дмитриева - выбор защитников очень ограничен. И как сыграет кто-то из них в конкретном матче не угадает никто. Вряд ли в апреле что-то кардинально изменится.
А Самошников - прям огонь в обороне. ))
Вчера Спартак объективно был хорош
Дайте ему по работать до конца этого сезона, не мешайте, уберите от клуба всю муть которая крутиться. Дайте ему 26/27 провести полностью сезон все сборы пройти, купите 3 защитников и вратаря. И будет вам результат. Сколько можно ехать на мешке и без крайних защитников.
«Писатели», сказал Некрасов.
вот что делает победа над Оренбургом со дна таблицы🤦
Честно говоря, выступал изначально за назначение своего, отечественного спеца. Но уж коль взяли Хуана, отхуяньтесь от него и дайте человеку поработать. Да, этот сезон слит. И кубка нам тоже не видать. Поэтому, пусть строит свою игру. Просто строит, просто свою игру.
Ему время нужно конечно, чтобы выстроить команду.Он же не виноват ,что джику пяткой играет в свой штрафной,да и вообще за такие тупые действия защиты.
