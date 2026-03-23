Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо пишет свою историю. Игра улучшается от матча к матчу – надеюсь, дальше будет еще лучше»

Гендиректор «Спартака»: Карседо пишет свою историю.

Гендиректор «Спартака » Сергей Некрасов высоко оценил работу Хуана Карседо на посту главного тренера красно-белых.

Карседо возглавил «Спартак» в январе, подписав контракт до 2028 года. Ранее испанский специалист работал в кипрском «Пафосе».

В воскресном матче 22-го тура Мир РПЛ красно-белые обыграли «Оренбург» на выезде со счетом 2:0.

«Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге – прервал. Но самое главное – насколько игра улучшается от матча к матчу. Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет еще лучше», – сказал Некрасов.

После 22 туров «Спартак» занимает шестую строчку в таблице Мир РПЛ , набрав 38 очков.