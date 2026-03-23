  • Футболистка сборной Ирана: «Я не продам родину чужаку, я не променяла семью на тысячу заманчивых предложений». Заявление Ахмадизаде привело контролируемое КСИР агентство
7

Футболистка сборной Ирана: «Я не продам родину чужаку, я не променяла семью на тысячу заманчивых предложений». Заявление Ахмадизаде привело контролируемое КСИР агентство

Футболистка сборной Ирана: я не продам родину чужаку.

Футболистка сборной Ирана Захра Ахмадизаде рассказала о том, как ее уговаривали враги страны, но она не продала свою родину и вернулась домой после Кубка Азии.

Отметим, что слова Ахмадизаде с выступления на мероприятии в городе Шираз приводит информационное агентство Tasnim, которое контролирует Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.

«Я горжусь всеми вами, потому что этот путь, который я прошла, был милостью Божьей. Я никогда не продам свою родину чужаку.

Я не променяла свою семью на тысячу заманчивых предложений за границей. Было нелегко пройти мимо них, но я всегда говорила и говорю, что никакое счастье в мире не может быть для меня важнее моей семьи и моей родины. И я хотела бы, чтобы мы вместе трижды повторили: «Аллаху Акбар» (исламское выражение, известное как такбир, которое переводится как «Аллах – Величайший» или «Бог Велик» – Спортс’‘).

Большое сердце, которым обладают жители Ирана, отличает нас от всех людей в других странах. Если бы я хотела рассказать о том, что со мной произошло, мне пришлось бы написать книгу. Думаю, все вы, дорогие мои, в какой-то степени знаете, что единственное, что я говорила своим друзьям и коллегам в Австралии, которые были там и попросили разрешения остаться, это то, что я выросла в тени Хазрат Захры (Хазрат Фатима аз-Захра – младшая и самая почитаемая дочь пророка Мухаммада от его первой жены Хадиджи, одна из четырех величайших женщин в исламе – Спортс’‘).

Я была членом нашей делегации с детства и выросла в ее составе. Моя родина – как моя мать, которой я целую голову. И если еще вчера я была обязана играть на футбольном поле, то сегодня я обязана быть с вами на улицах. Я сделаю все, что в моих силах ради флага и моей родины», – говорится в заявлении Захры.

Женская сборная Ирана вернулась на родину. Одна из футболисток улыбнулась и помахала рукой в камеру перед отъездом автобуса из Турции

«Сокрушительный удар по Трампу». 5 из 7 иранок отказались от убежища в Австралии

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Tasnim
женский футбол
logoСборная Ирана по футболу
logoКубок Азии
Политика
logoвысшая лига Иран
Интересно, она это заявила закопанной по груди в земле или нет
Ответ No Howard No Party
Интересно, она это заявила закопанной по груди в земле или нет
как говорят патриоты, "лучше быть закопанным по грудь в земле, но своими, чем жить, как нормальный человек, но под американским капиталом"
Да уж. Не на тех Трамп нарвался.Жалко, что дальше пойдёт Кубу гнобить.
Экс-глава иранской федерации о женской сборной: «Мы сказали футболисткам, что их хотят использовать в политических целях и бросить. Такова судьба всех, кого одурачили Запад и сионисты»
21 марта, 21:36
Тренер женской сборной Ирана: «Рада вернуться на любимую родину. Наши девушки противостояли врагам в Австралии и покинули ее с гордостью»
20 марта, 03:29
Замминистра спорта Ирана о ситуации с женской сборной: «Эти девушки стали объектом крупного заговора, но расстроили его. Они показали, что не отдадут врагу ни пяди родной земли»
19 марта, 22:40
Женская сборная Ирана вернулась на родину. Одна из футболисток улыбнулась и помахала рукой в камеру перед отъездом автобуса из Турции
18 марта, 18:13
Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана начали тренироваться с «Брисбен Роар». Иранки поблагодарили клуб
17 марта, 11:47Фото
«Барселона» примет «Реал» 10 мая. Игра 35-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» начнется в 22:00 по московскому времени
4 минуты назад
Шансы Неймара сыграть на ЧМ «практически равны нулю». В CBF недовольны физической формой и поведением форварда (CNN Brasil)
14 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен: «В Англии сильная пропаганда о России: «В ваших супермаркетах нет еды», «В России нет бензина, драки на заправках». Бабушка верила – приходилось успокаивать»
47 минут назад
Зидан и Федерация футбола Франции устно договорились. Тренер хочет больше помощников в сборной Франции, чем у Дешама (Le Parisien)
49 минут назад
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»
сегодня, 09:41
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Мы на финальной стадии приобретения прав на ЧМ-2030. ЧМ – главный приоритет, он гарантированно собирает аудиторию и экономически состоятелен»
сегодня, 09:28
Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»
сегодня, 09:27
Судья Мунуэра Монтеро – Арбелоа об удалении Вальверде: «Его единственное намерение – сзади сбить соперника с ног с чрезмерной силой. Он не играет в мяч»
сегодня, 09:14
Гризманн летом уйдет из «Атлетико» в «Орландо Сити». Форвард согласовал 2-летний контракт с клубом МЛС
сегодня, 09:13
Сотрудник «Зенита» Буллен о задержании в Англии 2024-м: «Спрашивали о России: «Отвечайте, или отправитесь в тюрьму». Забрали всю одежду, не давали позвонить, воды вынесли миллилитров 20»
сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо пишет свою историю. Игра улучшается от матча к матчу – надеюсь, дальше будет еще лучше»
1 минуту назад
Гамид Агаларов: «Хочется дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Давно готов к этому морально и физически»
31 минуту назад
Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема». Вместе тренера «Тоттенхэма» с прессой общался его помощник
34 минуты назад
Трансфер Пепи в «Фулхэм» за 36+4 млн евро сорвался. ПСВ рассматривал Угальде как замену американцу
сегодня, 09:46
Актриса Экспосито, которой приписывают роман с Мбаппе, в VIP-ложе «Бернабеу» смотрела дерби «Реала» и «Атлетико»
сегодня, 08:59Фото
«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
сегодня, 07:58
Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
сегодня, 07:42
«Евсеев — босс и в бытовых вопросах, и на поле. Прямолинейный человек». Глушков о тренере «Махачкалы»
сегодня, 07:24
Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»
сегодня, 07:01
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
сегодня, 06:21
Рекомендуем