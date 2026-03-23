Футболистка сборной Ирана: я не продам родину чужаку.

Футболистка сборной Ирана Захра Ахмадизаде рассказала о том, как ее уговаривали враги страны, но она не продала свою родину и вернулась домой после Кубка Азии.

Отметим, что слова Ахмадизаде с выступления на мероприятии в городе Шираз приводит информационное агентство Tasnim, которое контролирует Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.

«Я горжусь всеми вами, потому что этот путь, который я прошла, был милостью Божьей. Я никогда не продам свою родину чужаку.

Я не променяла свою семью на тысячу заманчивых предложений за границей. Было нелегко пройти мимо них, но я всегда говорила и говорю, что никакое счастье в мире не может быть для меня важнее моей семьи и моей родины. И я хотела бы, чтобы мы вместе трижды повторили: «Аллаху Акбар» (исламское выражение, известное как такбир, которое переводится как «Аллах – Величайший» или «Бог Велик» – Спортс’‘).

Большое сердце, которым обладают жители Ирана, отличает нас от всех людей в других странах. Если бы я хотела рассказать о том, что со мной произошло, мне пришлось бы написать книгу. Думаю, все вы, дорогие мои, в какой-то степени знаете, что единственное, что я говорила своим друзьям и коллегам в Австралии, которые были там и попросили разрешения остаться, это то, что я выросла в тени Хазрат Захры (Хазрат Фатима аз-Захра – младшая и самая почитаемая дочь пророка Мухаммада от его первой жены Хадиджи, одна из четырех величайших женщин в исламе – Спортс’‘).

Я была членом нашей делегации с детства и выросла в ее составе. Моя родина – как моя мать, которой я целую голову. И если еще вчера я была обязана играть на футбольном поле, то сегодня я обязана быть с вами на улицах. Я сделаю все, что в моих силах ради флага и моей родины», – говорится в заявлении Захры.

