Шансы Неймара сыграть на ЧМ «практически равны нулю». В CBF недовольны физической формой и поведением форварда (CNN Brasil)

Неймар вряд ли сыграет на ЧМ-2026 из-за конфликта с руководством Бразильской футбольной конфедерации.

По информации CNN Brasil, в CBF считают, что Неймар своим поведением и публичными заявлениями пытается настроить болельщиков против конфедерации и главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. Ухудшению отношений Неймара с руководством CBF также поспособствовала ситуация вокруг матча «Сантоса» против «Мирассола» (2:2), когда Анчелотти посетил игру, чтобы оценить состояние Неймара, но форвард не вышел на поле и даже не приехал на стадион.

Кроме того, в CBF сомневаются, что Неймар подойдет к чемпионату мира в оптимальной форме. Утверждается, что на данный момент шансы форварда «Сантоса» попасть в окончательный состав сборной на турнир «практически равны нулю» – у футболиста есть лишь несколько матчей, чтобы попытаться изменить ситуацию.

«Эй, Анчелотти, а как же я?» Неймара не взяли в сборную, он веселится в медиалиге

Ну, если он в медиалиге тусит, какая сборная, какой ЧМ? Хотел бы на ЧМ - делал бы что-то для этого
В начале сезона от него и погба ждали возвращения в сборную. Но ребятам глубоко пофиг видимо)
Надо брать обязательно, только с условием, что Неймар будет вести себя также как в Саудовской Аравии - "счастливым талисманом", который только числился в команде, но в раздевалке (и на тренировках) не появлялся ☝️
Что бы там Неймар не говорил про желание сыграть на ЧМ, но его поступки гораздо красноречивее слов.
Он ни на грамм не изменился.
Топовый бразилец практически никогда не сыграет на 4 и более ЧМ. Это говорит об их менталитете и подходе к делу.
Роналдо (1994 (не играл, но числился в заявке), 1998, 2002, 2006) мог бы с вами поспорить.
Кафу сыграл, но он скорее исключение
Тысячи пахарей отдают всего себя, чтобы попасть в сборную хотя бы разок на замену на несколько минут. А этот криминально распиаренный и профнепригодный клубный кайфарик, зависимый от алкоголя, курительно-парильных смесей и прочей легализованной (и не только) наркоты, собирался занимать место заслуженных ребят? Самодурство ярчайшее.
Загубил свою карьеру под конец
просрал такой потенциал
Он даже на скамейке уже обузой будет, тк сборная будет понимать, что он занимает чье-то место.
Неймар был действительно классным футболистом, настоящий мастер дриблинга, красивых голов, прекрасных передач, умный футболист! Болел за него персонально ещё в Барсе, как многолетний болельщик этого клуба, какое это было по-футбольному сумасшедшее трио МНС в команде с абсолютным рекордом по голам для троих нападающих одного клуба, как он тащил в том самом памятном матче ЛЧ с ПСЖ Барсу и той безумной победе каталонцев - спасибо ему, а потом уход в 17-ом году в ПСЖ и потихоньку стал пропадать, тот самый флёр гениального футболиста Неймара и лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии, за бесконечными травмами, карнавалами и не побоюсь этого слова ЛЕНЬЮ! Да он богат и знаменит, прекрасный друг и товарищ для своих друзей, но потенциал свой использовал лишь наполовину, ну а теперь похоже осталась лишь тень прекрасного в прошлом футболиста - жаль (((
Сейчас заявка на турнир 26 человек, играет обычно не больше 16-18 человек.
Он не такой старый,Тренажеры,тренера личные,что мешает за месяц привезти себя в хорошую физ.форму?Он так то не такой и старый.Многие в его возрасте ультра марафоны по сотню километров бегают.
умные мысли догоняли тебя, но ты был быстрее
Материалы по теме
Шакил О′Нил о критике Неймара: «Даже великого Джордана критиковали, Леброна, меня – нужно использовать это как мотивацию. Ему надо выиграть ЧМ»
20 марта, 22:11
Кафу о Бразилии: «Мы взвалили всю ответственность на Неймара в последние 15 лет. У него не было партнеров его калибра, он все делал сам. Это жестоко, неправильно»
19 марта, 23:06
Кин о том, что Неймар в прайме лучше любой звезды АПЛ: «Это чушь. Он всегда больше заботился о деньгах, в «ПСЖ» не был командным игроком»
19 марта, 13:20
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Есть куда расти, но задатки к прыжкам в воду замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
15 минут назад
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
20 минут назад
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
30 минут назад
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
37 минут назад
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
42 минуты назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»
53 минуты назад
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
сегодня, 13:08Видео
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
сегодня, 13:05
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
2 минуты назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
3 минуты назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
15 минут назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
22 минуты назад
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
29 минут назад
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
42 минуты назад
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
55 минут назад
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
сегодня, 13:07
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
сегодня, 12:39
Рекомендуем