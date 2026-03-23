Шансы Неймара сыграть на ЧМ «практически равны нулю». В CBF недовольны физической формой и поведением форварда (CNN Brasil)

В CBF недовольны поведением Неймара.

Неймар вряд ли сыграет на ЧМ-2026 из-за конфликта с руководством Бразильской футбольной конфедерации.

По информации CNN Brasil, в CBF считают, что Неймар своим поведением и публичными заявлениями пытается настроить болельщиков против конфедерации и главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. Ухудшению отношений Неймара с руководством CBF также поспособствовала ситуация вокруг матча «Сантоса» против «Мирассола» (2:2), когда Анчелотти посетил игру, чтобы оценить состояние Неймара, но форвард не вышел на поле и даже не приехал на стадион.

Кроме того, в CBF сомневаются, что Неймар подойдет к чемпионату мира в оптимальной форме. Утверждается, что на данный момент шансы форварда «Сантоса » попасть в окончательный состав сборной на турнир «практически равны нулю» – у футболиста есть лишь несколько матчей, чтобы попытаться изменить ситуацию.

