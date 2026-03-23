  Гамид Агаларов: «Хочется дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Давно готов к этому морально и физически»
Гамид Агаларов: «Хочется дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Давно готов к этому морально и физически»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов рассказал о желании сыграть за сборную России.

«Я бы очень хотел сыграть за сборную. Я вызывался на отборочные матчи к чемпионату мира, провел в заявке один матч. Очень хотелось бы дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре.
Чтобы попасть в сборную нужно работать, показывать свой класс в игре и забивать, ведь это главная цель нападающего.

Конечно, я и морально, и физически готов к сборной. Я уже давно готов. И пять лет назад, когда играл в «Уфе», был готов к сборной», – сказал Агаларов.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча – с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и против Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
...физиологически и ортопедически)))
Если к Никарагуа психологически готовится тогда ......
Это важно разок попробовать в сборной. Будет полная экипировка сборной России. В ресторан будет в спортивке ходить и в машине ездить,одетым в сб. Россию . На кавказе в спортивных костюмах важные люди везде ходят. И не бухают
Осталось только начать хорошо играть в футбол.
Рекомендуем
Главные новости
Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026 из-за травмы. Вместо него в сборную Италии вызван Камбьяги из «Болоньи»
2 минуты назад
«Локомотив» и Митрюшкин согласовали контракт до 2030 года. Зарплата вратаря – 8 млн рублей в месяц, подъемные – 60 млн (Иван Карпов)
3 минуты назад
«Барселона» примет «Реал» 10 мая. Игра 35-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» начнется в 22:00 по московскому времени
14 минут назад
Футболистка сборной Ирана: «Я не продам родину чужаку, я не променяла семью на тысячу заманчивых предложений». Заявление Ахмадизаде привело контролируемое КСИР агентство
23 минуты назад
Шансы Неймара сыграть на ЧМ «практически равны нулю». В CBF недовольны физической формой и поведением форварда (CNN Brasil)
24 минуты назад
Сотрудник «Зенита» Буллен: «В Англии сильная пропаганда о России: «В ваших супермаркетах нет еды», «В России нет бензина, драки на заправках». Бабушка верила – приходилось успокаивать»
57 минут назад
Зидан и Федерация футбола Франции устно договорились. Тренер хочет больше помощников в сборной Франции, чем у Дешама (Le Parisien)
59 минут назад
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»
сегодня, 09:41
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Мы на финальной стадии приобретения прав на ЧМ-2030. ЧМ – главный приоритет, он гарантированно собирает аудиторию и экономически состоятелен»
сегодня, 09:28
Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»
сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо пишет свою историю. Игра улучшается от матча к матчу – надеюсь, дальше будет еще лучше»
11 минут назад
Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема». Вместе тренера «Тоттенхэма» с прессой общался его помощник
44 минуты назад
Трансфер Пепи в «Фулхэм» за 36+4 млн евро сорвался. ПСВ рассматривал Угальде как замену американцу
сегодня, 09:46
Актриса Экспосито, которой приписывают роман с Мбаппе, в VIP-ложе «Бернабеу» смотрела дерби «Реала» и «Атлетико»
сегодня, 08:59Фото
«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
сегодня, 07:58
Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
сегодня, 07:42
«Евсеев — босс и в бытовых вопросах, и на поле. Прямолинейный человек». Глушков о тренере «Махачкалы»
сегодня, 07:24
Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»
сегодня, 07:01
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
сегодня, 06:21
Де Рон – рекордсмен по матчам (436) за «Аталанту». Хавбек обогнал Беллини
сегодня, 05:57
Рекомендуем