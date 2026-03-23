Гамид Агаларов: «Хочется дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Давно готов к этому морально и физически»

Гамид Агаларов: очень хочу дебютировать за сборную, готов морально и физически.

Нападающий махачкалинского «Динамо » Гамид Агаларов рассказал о желании сыграть за сборную России.

«Я бы очень хотел сыграть за сборную. Я вызывался на отборочные матчи к чемпионату мира, провел в заявке один матч. Очень хотелось бы дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре.

Чтобы попасть в сборную нужно работать, показывать свой класс в игре и забивать, ведь это главная цель нападающего.

Конечно, я и морально, и физически готов к сборной. Я уже давно готов. И пять лет назад, когда играл в «Уфе», был готов к сборной», – сказал Агаларов.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча – с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и против Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.