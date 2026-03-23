Гамид Агаларов: «Хочется дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Давно готов к этому морально и физически»
Гамид Агаларов: очень хочу дебютировать за сборную, готов морально и физически.
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов рассказал о желании сыграть за сборную России.
«Я бы очень хотел сыграть за сборную. Я вызывался на отборочные матчи к чемпионату мира, провел в заявке один матч. Очень хотелось бы дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре.
Чтобы попасть в сборную нужно работать, показывать свой класс в игре и забивать, ведь это главная цель нападающего.
Конечно, я и морально, и физически готов к сборной. Я уже давно готов. И пять лет назад, когда играл в «Уфе», был готов к сборной», – сказал Агаларов.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча – с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и против Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
4 комментария
...физиологически и ортопедически)))
Если к Никарагуа психологически готовится тогда ......
Это важно разок попробовать в сборной. Будет полная экипировка сборной России. В ресторан будет в спортивке ходить и в машине ездить,одетым в сб. Россию . На кавказе в спортивных костюмах важные люди везде ходят. И не бухают
Осталось только начать хорошо играть в футбол.
