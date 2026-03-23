Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема». Вместе тренера «Тоттенхэма» с прессой общался его помощник
Смерть Марио Тудора подтвердила хорватская спортивная газета Sportske novosti. 47-летний тренер узнал о смерти отца вскоре после поражения от «Ноттингем Форест» (0:3) на своем поле в 31-м туре АПЛ. Поэтому вместо него перед прессой выступил его помощник Бруно Сальтор.
«Это личные дела, семейные дела, и я тут, потому что сейчас не подходящее время для его высказываний», – сказал Сальтор.
Тудор сменил Томаса Франка на посту тренера лондонцев. «Шпоры» за семь матчей при Игоре потерпели 5 поражений, одержали одну победу и один раз сыграли вничью.
«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ 13 матчей – 8 поражений и 5 ничьих, сегодня 0:3 с «Ноттингемом». «Шпоры» в одном очке от зоны вылета
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sportske novosti
Игорю не позавидуешь, столько давления и неудач за последнее время
Да уж, не позавидуешь сейчас Тудору. Терпения и сил ему.
Черная полоса жизни. Понимаю прекрасно, переживаю ровно то же сейчас. Но и она закончится когда-нибудь. Тудор мужик сильный, справится
Болелам бы наоборот на следующем матче поддержать тренера перфом и шумом! Глядишь что-нить получится
Игорю сил и терпения. Потеря близких это самый сильный удар
Сил тебе, мужик.
