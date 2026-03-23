Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема». Вместе тренера «Тоттенхэма» с прессой общался его помощник

Тренер «Тоттенхэма» Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема».

Смерть Марио Тудора подтвердила хорватская спортивная газета Sportske novosti. 47-летний тренер узнал о смерти отца вскоре после поражения от «Ноттингем Форест » (0:3) на своем поле в 31-м туре АПЛ. Поэтому вместо него перед прессой выступил его помощник Бруно Сальтор .

«Это личные дела, семейные дела, и я тут, потому что сейчас не подходящее время для его высказываний», – сказал Сальтор.

Тудор сменил Томаса Франка на посту тренера лондонцев. «Шпоры» за семь матчей при Игоре потерпели 5 поражений, одержали одну победу и один раз сыграли вничью.

«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ 13 матчей – 8 поражений и 5 ничьих, сегодня 0:3 с «Ноттингемом». «Шпоры» в одном очке от зоны вылета