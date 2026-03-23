  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема». Вместе тренера «Тоттенхэма» с прессой общался его помощник
Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема». Вместе тренера «Тоттенхэма» с прессой общался его помощник

Умер отец главного тренера «Тоттенхэма» Игора Тудора.

Смерть Марио Тудора подтвердила хорватская спортивная газета Sportske novosti. 47-летний тренер узнал о смерти отца вскоре после поражения от «Ноттингем Форест» (0:3) на своем поле в 31-м туре АПЛ. Поэтому вместо него перед прессой выступил его помощник Бруно Сальтор.

«Это личные дела, семейные дела, и я тут, потому что сейчас не подходящее время для его высказываний», – сказал Сальтор.

Тудор сменил Томаса Франка на посту тренера лондонцев. «Шпоры» за семь матчей при Игоре потерпели 5 поражений, одержали одну победу и один раз сыграли вничью. 

«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ 13 матчей – 8 поражений и 5 ничьих, сегодня 0:3 с «Ноттингемом». «Шпоры» в одном очке от зоны вылета

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sportske novosti
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoИгор Тудор
logoБруно Сальтор
logoНоттингем Форест
происшествия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Игорю не позавидуешь, столько давления и неудач за последнее время
Да уж, не позавидуешь сейчас Тудору. Терпения и сил ему.
Черная полоса жизни. Понимаю прекрасно, переживаю ровно то же сейчас. Но и она закончится когда-нибудь. Тудор мужик сильный, справится
Болелам бы наоборот на следующем матче поддержать тренера перфом и шумом! Глядишь что-нить получится
Игорю сил и терпения. Потеря близких это самый сильный удар
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 31 матче АПЛ – худший результат клуба с сезона-1914/15
вчера, 18:16
«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ 13 матчей – 8 поражений и 5 ничьих, сегодня 0:3 с «Ноттингемом». «Шпоры» в одном очке от зоны вылета
вчера, 16:21
Тудор заявил, что не перепутал своего помощника со Слотом: «Я не узнаю парня, с которым провожу по 10 часов каждый день?! Это нелепо. Теперь буду называть его не Аллан, а Арне!»
вчера, 09:17Видео
«Тоттенхэм» впервые победил при Тудоре, но вылетел из ЛЧ. «Шпоры» обыграли «Атлетико» 3:2, но не прошли дальше из-за 2:5 в первом матче
18 марта, 21:58
Рекомендуем
Главные новости
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
6 минут назадРеклама
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
12 минут назад
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
22 минуты назад
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
29 минут назад
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
34 минуты назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»
45 минут назад
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
58 минут назадВидео
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
сегодня, 13:05
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
сегодня, 12:55
Мажич о тычке ладонью в лицо Соболеву от Маричаля: «Контакт есть, но не вижу отмашки или неспортивного поведения. Нарушения нет, правильное решение судьи и ВАР»
сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Прыгунья в воду Конаныхина о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Ошибки есть – ноги разлетелись, туловище свинтило. Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
7 минут назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
7 минут назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
14 минут назад
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
21 минуту назад
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
34 минуты назад
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
47 минут назад
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
56 минут назадВидеоСпортс"
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
59 минут назад
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
сегодня, 12:39
Дуглас Сантос: «Люди привыкли к лидерству «Зенита». Мы прошли через трудный период и возвращаемся к тому, какими были раньше – может, даже лучше»
сегодня, 12:29
Рекомендуем