  • Сотрудник «Зенита» Буллен: «В Англии сильная пропаганда о России: «В ваших супермаркетах нет еды», «В России нет бензина, драки на заправках». Бабушка верила – приходилось успокаивать»
35

Сотрудник «Зенита» Буллен: «В Англии сильная пропаганда о России: «В ваших супермаркетах нет еды», «В России нет бензина, драки на заправках». Бабушка верила – приходилось успокаивать»

Сотрудник «Зенита» Буллен: в Англии очень сильная пропаганда, много лжи.

Редактор англоязычных медиа «Зенита» Марк Буллен в интервью Спортсу’‘ рассказал, как британские СМИ приукрашивают ситуацию в России.

– Были те, кто пытался убедить вас вернуться после февраля 2022-го?

– Были те, кто боялся говорить со мной. В Англии очень сильная пропаганда, это что-то нереальное. Если расскажу, вы не поверите. Помню, мне звонили: «Марк, в новостях сказали, что у вас в России нет картошки. Это правда?» Конечно, неправда.

Однажды позвонила бабушка: «Сказали, что в ваших супермаркетах нет еды – и из-за этого бунт на улице». Я пошел в обычный магазин, перезвонил: «Бабушка, смотри, я в магазине». Она не могла поверить. Еще одна частая история: «В России нет бензина, там драки на заправках». Еще говорили, что весь Питер сидит без света после атаки беспилотниками. Бабушка всегда верила, так что была в шоке: «Это такую неправду там говорят?» Приходилось успокаивать.

Теперь все мои близкие знают, как работает, например, ВВС. Они, кстати, мне писали, просили об интервью. Но я не буду – им нельзя верить. Видела скандал с Трампом? Они просто взяли и отредактировали его речь (скандал вокруг BBC разгорелся в 2024-м: при монтаже речи Дональда Трампа склеили две фразы с интервалом почти в час – в итоге смысл стал жестче. Трамп подал в суд, а два руководителя BBC ушли в отставку – Спортс’’). Очень нечестные. Так и мои слова порежут. Я скажу: «Не люблю российские салатики с майонезом. Они ужасны». А на ВВС из этого сделают заголовок: «Буллен сказал, что Россия ужасна». Для меня это риск.

– Так всегда было, как считаете?

– Раньше – нет. Всегда было так: Советский Союз вот это сделал хорошо, а вот это – плохо. Сохранялся баланс. Теперь – только плохо. И много лжи.

– В комментариях над этими словами поиронизируют. Вы смотрите российское телевидение?

– Бывает, когда есть свободное время. Но я думаю, что в Англии с этим сейчас все хуже.

Объясню на примере: когда случилась вся эта ситуация с моим гражданством, мне написал журналист из Ирландии. То есть даже не из Британии. Я сказал, что интервью не дам, но согласился уточнить факты, которые его интересовали. Через два-три дня он написал: «Я обсуждал эту ситуацию с Лондоном, и мне сказали, что писать об этом нельзя». Странно, да? И правда: после Daily Mail об этом написали только в GB News. Все. Ни слова. Это очень странно.

Сегодня мне в твиттере написал парень из Швеции – попросил об интервью. Я о нем никогда не слышал, но в твиттере у него 30 тысяч подписчиков. Писали и из других стран, даже из США, но из Англии – ничего, ноль. Это очень странно.

Недавно ответил журналисту из Daily Mail, который первым написал обо мне. Теперь он не читает мое сообщение. Это довольно необычно. Может, у него проблемы?

Видела недавние новости про Стармера? Большая новость, но ее можно найти только в твиттере. В медиа – ничего, по телевизору – тоже. Ужасно же.

– В России тоже контролируют медиа.

– В Англии сейчас все хуже, – сказал Буллен.

Сотрудника «Зенита» лишили гражданства Британии. Полицейский, фанат России, спец по криминальным тату – все это один человек

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Политика
телевидение
Да что же такое то? Неужели в Европе есть свои пропагандисты и агитчики?
Такого же быть не может, ведь только в России есть пропагандисты государственные. А в Европе пишут только правду, и ничего кроме правды!
Ответ Dr_horrible
Да что же такое то? Неужели в Европе есть свои пропагандисты и агитчики? Такого же быть не может, ведь только в России есть пропагандисты государственные. А в Европе пишут только правду, и ничего кроме правды!
Комментарий скрыт
Ответ Hunteralex
Комментарий скрыт
Если это так то почему такие как ты постоянно приводят в пример запад, а с 2014 по 2022 приводили в пример украину- типа там свобода слова, демократия и т.д. и что в итоге? Выборов нет, границы, закрыты, убивают не только за правду но и просто за русский язык, по улицам бегают бандиты в камуфляже и ловят украинских особей с первичными половыми признаками на убой
А еще в России едят детей и пьют с медведями водку в лесу
Ответ Варфоломей Книгочтеев
А еще в России едят детей и пьют с медведями водку в лесу
Зачем в лесу? Я со своим дома!
Ответ Варфоломей Книгочтеев
А еще в России едят детей и пьют с медведями водку в лесу
Под балалайку в валенках
А мы то думали, что там "другое". Вообще, Сми всех стран достали. Нормально даже узнать не можем, кто без света то сидит 🤷🏻😁
Ответ Красная стрела
А мы то думали, что там "другое". Вообще, Сми всех стран достали. Нормально даже узнать не можем, кто без света то сидит 🤷🏻😁
Незачем читать СМИ, когда есть каналы и чаты в телеги, где местные люди пишут как на самом деле у них.
Ответ Ростовский
Незачем читать СМИ, когда есть каналы и чаты в телеги, где местные люди пишут как на самом деле у них.
каналы и чаты в телеге зачастую тоже ведутся кем надо и как надо. примеры - тот канал про мобилизацию в бурятии, или дагестанский канал, подбивавший на протесты, который на сама деле вели из 404-й страны
Там, где наши учились пропаганде, коррупции и карьеризму, там западные ребята преподавали. Каждый, кто хоть немного имел с этим дело - прекрасно об этом знает :))
За салатик с майонезом обидно
То есть мы просто пропустим мимо ушей, что он не любит салаты с майонезом??????
Ответ Алексей Филиппов
То есть мы просто пропустим мимо ушей, что он не любит салаты с майонезом??????
Нехристи!
Это что, опять Путин прав, получается? Свидетелям святого запада снова скрипеть зубами и плакать?
а еще медведи ходят по улицам с балалайкой
Сотрудник «Зенита» Буллен о задержании в Англии 2024-м: «Спрашивали о России: «Отвечайте, или отправитесь в тюрьму». Забрали всю одежду, не давали позвонить, воды вынесли миллилитров 20»
Погребняк о проблемах с интернетом в России: «Без него очень плохо. Я понимаю, для чего это делается – главное, чтобы и вы, ребята, тоже»
