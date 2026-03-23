Зидан и Федерация футбола Франции устно договорились. Тренер хочет больше помощников в сборной Франции, чем у Дешама (Le Parisien)

Зидан устно договорился о работе тренером сборной Франции.

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал еще ближе к тому, чтобы возглавить сборную Франции.

Чемпион мира и Европы, работавший тренером только в системе «Мадрида » и с первой командой (2016-2018, 2019-2021), как ожидается, сменит Дидье Дешама во главе французской сборной после ЧМ-2026.

По данным Le Parisien, 53-летний Зидан несколько недель назад достиг устной договоренности с Федерацией футбола Франции (FFF).

Сторонам осталось уладить несколько деталей. Зидан хотел бы иметь больше людей в тренерском штаб, чем есть сейчас у Дешама. Количество помощников – один из важных вопросов в ходе переговоров. Есть большая вероятность, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Как заявил глава FFF Филипп Диалло, имя преемника Дешама будет объявлено только после чемпионата мира, который завершится 19 июля.

