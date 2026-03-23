  • Зидан и Федерация футбола Франции устно договорились. Тренер хочет больше помощников в сборной Франции, чем у Дешама (Le Parisien)
21

Зидан устно договорился о работе тренером сборной Франции.

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал еще ближе к тому, чтобы возглавить сборную Франции.

Чемпион мира и Европы, работавший тренером только в системе «Мадрида» и с первой командой (2016-2018, 2019-2021), как ожидается, сменит Дидье Дешама во главе французской сборной после ЧМ-2026.

По данным Le Parisien, 53-летний Зидан несколько недель назад достиг устной договоренности с Федерацией футбола Франции (FFF).

Сторонам осталось уладить несколько деталей. Зидан хотел бы иметь больше людей в тренерском штаб, чем есть сейчас у Дешама. Количество помощников – один из важных вопросов в ходе переговоров. Есть большая вероятность, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Как заявил глава FFF Филипп Диалло, имя преемника Дешама будет объявлено только после чемпионата мира, который завершится 19 июля.

Бэйл о работе Зидана над тактикой «Реала»: «Он особо ничего не делал. Перед «Барсой» или «Баварией» немного занимались, а перед остальными этому уделялось минимальное внимание»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Le10sport.com
logoЗинедин Зидан
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoДидье Дешам
Федерация футбола Франции
Филипп Диалло
logoЧМ-2026
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Раз уж штаб расширяет можно и Мостового позвать. Какая разница будет сидеть 15 человеком в штабе он или кто ещё ?
Физручело хочет заранее снять с себя обязательства и провал
Интересно, по какой причине вы называете тренера физручеллой, который выиграл все возможные клубные трофеи несколько раз всего за 3 года?
По той самой,по которой называют Карпина.
Зидан не тренер,так просто статуй на бровке.
Берет пример с тренерского штаба Семака
Сколько этот сериал длится?
Помню ещё перед Катаром была новость что Зидан чуть ли не завтра тренером будет
Я свободен если что …!
словно птица в небесах?
Будет на каждого игрока по три помощника тренера
Сколько лет,как пишут это товар, не тренировал, его должны были все позвать, он за три года, брал три Лига Чемпионов, но нет.
Великий игрок. По достижениям кажется что и великий тренер! Но это только кажется. Ведь он такой же как Анчелоти. Вспоминаю про то как тренировал Анчелоти в Баварию и то что говорили про него Мюллер и Роббен. Вот также вижу и Зидана.
пусть Дешама возьмет помощником и сидит на чилле
Зидан хочет тренера в сборную Франции.😁😁😁
Материалы по теме
Помните Зидана в сборной Франции? Мы разыгрываем его ретрофутболку
сегодня, 06:00Тесты и игры
Бэйл о работе Зидана над тактикой «Реала»: «Он особо ничего не делал. Перед «Барсой» или «Баварией» немного занимались, а перед остальными этому уделялось минимальное внимание»
6 марта, 19:05
Зидан – лучший полузащитник XXI века по версии Canal+. Хави – 3-й, Пирло – 5-й, Джеррард – 8-й
5 февраля, 21:34
Эвра хочет, чтобы Зидан возглавил сборную Франции: «Дешам мне как брат, но Зизу все любят. Он как Эйфелева башня в Париже»
4 февраля, 10:08
«ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами ЛЧ и ЛК с «Ливерпулем» и «Майнцем»
13 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны. Мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»
26 минут назад
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
31 минуту назад
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
40 минут назад
Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2
40 минут назад
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
52 минуты назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 14:00Реклама
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
сегодня, 13:59
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
сегодня, 13:54
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Лонгория покинул пост президента «Марселя»
21 минуту назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
46 минут назадLive
«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
50 минут назад
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
сегодня, 14:12
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
сегодня, 14:11
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
сегодня, 13:59
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
сегодня, 13:52
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
сегодня, 13:45
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
сегодня, 13:32
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
сегодня, 13:19
Рекомендуем