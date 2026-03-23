  • Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов спокойно относится к отключениям интернета в Москве.

– Коснулись ли вас отключения интернета в Москве?

– А я особенный?

– Может, у вас какой-то суперинтернет.

– Нет, у меня отключают.

– И сколько способны прожить без интернета?

– Сколько надо, столько и проживем. Я из республики Дагестан, когда приезжаю в отпуск, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает, все только на вай-фае. Поэтому привычная история, – сказал 20-летний футболист.

Жирков о проблемах со связью в Москве: «У меня вообще не ловила в доме, это была жесть. Дочку укусила домашняя крыса, а мы не могли дозвониться до скорой»

Погребняк не смог бы прожить неделю без интернета: «В жизнь Жиркова без связи я верю. Он спокойный, любит читать книги»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Политика
107 комментариев
Да, давайте жить все как в самом отдаленном ауле
Комментарий скрыт
А потом придут «люди моря»
Ну тогда предлагаю ему отказаться и от канализации. Если и так будет норм - пускай от антибиотиков откажется. Чистая вода - тоже необязательный элемент жизни, раньше как-то и без неё справлялись
Комментарий скрыт
Можно и лопухом подтираться у вас там.
Комментарий скрыт
Камень в помощь
Нас ####, а мы крепчаем. Классика
Скоро конец нет уже?
надеюсь.
И туалеты эти ваши не нужны,сколько лет люди на ведро ходили....Так что ли?
Журналист какой-то дурачок походу, суперинтернет для футболистов ппц дебил. Ну а футболист молодой, плохо понимающий чо к чему и как работает.
Возможно, журналист имел ввиду волшебные 3 буквы, которые предоставляют тот самый суперинтернет. А вообще белые списки обходятся буквально по первой ссылке в гугле. Спокойно сижу в ютубе и тг в центре Москвы.
Серьёзно? У меня почти ничего не работает в центре
Можно и мячом соломенным как раньше играть
я в свои 20 лет раздумывала и приняла не правильное решение, потому что была иллюзия, что всё будет хорошо.
иллюзии разрушены.
молодёжь, рационально подумайте.
Главное, не ошибиться.
Никак тут рационально не подумаешь. Никто не знает из простых смертных куда приведёт то, что творится. Одни свалили в Израиль, другие в дубаи. И мало что выиграли. Что там не полыхнет в условной Грузии - тоже гарантий нет никаких.
потому что, все фестивалили, наслаждались тучными нулевыми и не заметили, как они всё ловко обстряпали, господа наши.
Что ж, давайте жить, как живет вратарь "Динамо" Расулов в своем селе.
Блин, как же москвичам тяжело... Ну ничего, надеюсь регионы отправят эшелоны с соевым латте чтобы поддержать столицу
Без интернета фиговато. Сам там недавно был. Но жить можно. 😊 Не во все можно зайти, но и не совсем глухо. В следующий раз попробую городской вай фай в Москве.
Погребняк не смог бы прожить неделю без интернета: «В жизнь Жиркова без связи я верю. Он спокойный, любит читать книги»
21 марта, 13:17
Жирков о проблемах со связью в Москве: «У меня вообще не ловила в доме, это была жесть. Дочку укусила домашняя крыса, а мы не могли дозвониться до скорой»
17 марта, 10:52
