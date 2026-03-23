Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»

Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: привычная история.

Голкипер московского «Динамо » Курбан Расулов спокойно относится к отключениям интернета в Москве.

– Коснулись ли вас отключения интернета в Москве?

– А я особенный?

– Может, у вас какой-то суперинтернет.

– Нет, у меня отключают.

– И сколько способны прожить без интернета?

– Сколько надо, столько и проживем. Я из республики Дагестан, когда приезжаю в отпуск, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает, все только на вай-фае. Поэтому привычная история, – сказал 20-летний футболист.

