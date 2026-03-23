  • Трансфер Пепи в «Фулхэм» за 36+4 млн евро сорвался. ПСВ рассматривал Угальде как замену американцу
Трансфер Пепи в «Фулхэм» за 36+4 млн евро сорвался. ПСВ рассматривал Угальде как замену американцу

Ранее сообщалось, что американец должен был перейти в клуб АПЛ за 36+4 миллиона евро. ПСВ рассматривал форварда «Спартака» Манфреда Угальде в качестве потенциальной замены.

По словам технического директора ПСВ Эрнеста Стюарта, сделка не состоится, поскольку клубы не смогли согласовать момент передачи ответственности за Пепи – «Фулхэм» хотел получить возможность отказаться от сделки, если футболист получит травму до конца текущего сезона, но нидерландцы не согласились на это условие.

«Конечно, мы уже вели переговоры с «Фулхэмом» во время зимней паузы, но они пришли [с предложением] как раз перед закрытием трансферного окна. Мы уже не могли найти замену, поэтому в тот момент трансфер не мог состояться. Но неделю спустя мы возобновили переговоры, и процесс пошел полным ходом. Ответственность за игрока была очень важной деталью, которая всегда играла роль. И хотя мы немного приблизились к компромиссу в этом отношении, в конечном итоге мы остались слишком далеки.

Рикардо действительно хотел этого. Это неприятная ситуация, особенно для него. Конечно, мы рады, что сохраняем хорошего нападающего. Петеру [Босу] нужно обсудить это с ним, но, зная Рикардо, это не окажет никакого влияния. Он не держит зла на ПСВ», – сказал Стюарт.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
6 комментариев
Пепи? Во то фа!?
эх, амеры хороши в даче были

снизу перекличка деб...в?
Ответ Okaka
эх, амеры хороши в даче были снизу перекличка деб...в?
Zacem stolko vingerov? I bez neqo u Fulhama sostav pocti iz 18-19 celovek. Doljen bıt transfer, posle kotoroqo budet realnıy skacok, Pepi ne takoy. Kak pokazıvaet praktika, nalicie sistemı pozvolyaet i bez takix transferov derjatsya v seredine - Brentford, Brighton, sam Fulham, Palace i td.
Ответ Tts
Zacem stolko vingerov? I bez neqo u Fulhama sostav pocti iz 18-19 celovek. Doljen bıt transfer, posle kotoroqo budet realnıy skacok, Pepi ne takoy. Kak pokazıvaet praktika, nalicie sistemı pozvolyaet i bez takix transferov derjatsya v seredine - Brentford, Brighton, sam Fulham, Palace i td.
может потому что он не вингер, и даче нужна замена старому мексу, не думал об этом?
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны. Мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»
13 минут назад
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
18 минут назад
Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2
27 минут назад
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
27 минут назад
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
39 минут назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 14:00Реклама
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
сегодня, 13:59
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
сегодня, 13:54
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
сегодня, 13:44
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
сегодня, 13:37
«ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами ЛЧ и ЛК с «Ливерпулем» и «Майнцем»
59 секунд назад
Лонгория покинул пост президента «Марселя»
8 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
33 минуты назадLive
«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
37 минут назад
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
52 минуты назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
53 минуты назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
сегодня, 13:59
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
сегодня, 13:52
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
сегодня, 13:45
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
сегодня, 13:32
