Трансфер форварда ПСВ Рикардо Пепи в «Фулхэм» сорвался.

Ранее сообщалось, что американец должен был перейти в клуб АПЛ за 36+4 миллиона евро . ПСВ рассматривал форварда «Спартака » Манфреда Угальде в качестве потенциальной замены.

По словам технического директора ПСВ Эрнеста Стюарта, сделка не состоится, поскольку клубы не смогли согласовать момент передачи ответственности за Пепи – «Фулхэм » хотел получить возможность отказаться от сделки, если футболист получит травму до конца текущего сезона, но нидерландцы не согласились на это условие.

«Конечно, мы уже вели переговоры с «Фулхэмом» во время зимней паузы, но они пришли [с предложением] как раз перед закрытием трансферного окна. Мы уже не могли найти замену, поэтому в тот момент трансфер не мог состояться. Но неделю спустя мы возобновили переговоры, и процесс пошел полным ходом. Ответственность за игрока была очень важной деталью, которая всегда играла роль. И хотя мы немного приблизились к компромиссу в этом отношении, в конечном итоге мы остались слишком далеки.

Рикардо действительно хотел этого. Это неприятная ситуация, особенно для него. Конечно, мы рады, что сохраняем хорошего нападающего. Петеру [Босу] нужно обсудить это с ним, но, зная Рикардо, это не окажет никакого влияния. Он не держит зла на ПСВ», – сказал Стюарт.