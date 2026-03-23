Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Мы на финальной стадии приобретения прав на ЧМ-2030. ЧМ – главный приоритет, он гарантированно собирает аудиторию и экономически состоятелен»

Глава «Газпром-Медиа»: драйверы телесмотрения – футбол, хоккей, лыжи, биатлон.

Гендиректор АО «Газпром-Медиа холдинг » Александр Жаров рассказал о соревнованиях, которые компания хочет транслировать.

– На какие знаковые международные соревнования вы планируете приобрести права?

– Чемпионат мира по футболу (в интервью не уточняется, о чемпионате мира какого года идет речь. Вероятно, о ЧМ-2030, так как о приобретении прав на ЧМ-2026 «Матч ТВ» объявил еще в 2024-м – Спортс’’). Возможно, «Формула-1 », так как она имеет фанатов в нашей стране.

Но главный приоритет для нас сейчас все же чемпионат мира по футболу. Это событие гарантированно собирает максимальную аудиторию и экономически состоятельно. Сейчас мы находимся на финальной стадии приобретения прав.

В целом драйверов телесмотрения ограниченный набор: футбол, хоккей, лыжные гонки, биатлон, единоборства. Именно под них рекламодатели, прежде всего букмекеры, готовы выделять бюджеты.

Мы заинтересованы в расширении этой линейки: сейчас ведем переговоры, в том числе и с букмекерами, по новым видам спорта, в которые мы готовы были бы вкладывать деньги с точки зрения приобретения прав, если они готовы рискнуть и профинансировать эту рекламную и спонсорскую модель.

Потенциал видим, например, в дзюдо и теннисе. Следим за паделом – если интерес сохранится, он может стать новым крупным направлением. У нас уже есть успешный опыт с регби: когда-то смотрение было нулевым, сейчас оно активно. В этом заслуга телеканала «Матч ». Поэтому я верю и в другие виды спорта, но прежде всего в дзюдо, – сказал Жаров.

