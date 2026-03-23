  • Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Мы на финальной стадии приобретения прав на ЧМ-2030. ЧМ – главный приоритет, он гарантированно собирает аудиторию и экономически состоятелен»
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Мы на финальной стадии приобретения прав на ЧМ-2030. ЧМ – главный приоритет, он гарантированно собирает аудиторию и экономически состоятелен»

Глава «Газпром-Медиа»: драйверы телесмотрения – футбол, хоккей, лыжи, биатлон.

Гендиректор АО «Газпром-Медиа холдинг» Александр Жаров рассказал о соревнованиях, которые компания хочет транслировать.

– На какие знаковые международные соревнования вы планируете приобрести права?

– Чемпионат мира по футболу (в интервью не уточняется, о чемпионате мира какого года идет речь. Вероятно, о ЧМ-2030, так как о приобретении прав на ЧМ-2026 «Матч ТВ» объявил еще в 2024-м – Спортс’’). Возможно, «Формула-1», так как она имеет фанатов в нашей стране.

Но главный приоритет для нас сейчас все же чемпионат мира по футболу. Это событие гарантированно собирает максимальную аудиторию и экономически состоятельно. Сейчас мы находимся на финальной стадии приобретения прав.

В целом драйверов телесмотрения ограниченный набор: футбол, хоккей, лыжные гонки, биатлон, единоборства. Именно под них рекламодатели, прежде всего букмекеры, готовы выделять бюджеты.

Мы заинтересованы в расширении этой линейки: сейчас ведем переговоры, в том числе и с букмекерами, по новым видам спорта, в которые мы готовы были бы вкладывать деньги с точки зрения приобретения прав, если они готовы рискнуть и профинансировать эту рекламную и спонсорскую модель.

Потенциал видим, например, в дзюдо и теннисе. Следим за паделом – если интерес сохранится, он может стать новым крупным направлением. У нас уже есть успешный опыт с регби: когда-то смотрение было нулевым, сейчас оно активно. В этом заслуга телеканала «Матч». Поэтому я верю и в другие виды спорта, но прежде всего в дзюдо, – сказал Жаров.

Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Потенциал российских соревнований безграничен. Зрителям ближе турниры с участием наших спортсменов»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Коммерсант»
неизвестно еще чем инфантиновский эксперимент по деградации ЧМ закончится
В 2030-м году чемпионат мира возможно и проводить некому будет, такими политическими темпами, что в мире творятся
По законам звезд. Перед схлопыванием раздуваемся. След ЧМ будет а-ля первый уругвайский
Я что-то не пойму. На Матче активно рекламируют показ Чемпионата мира по футболу, но по факту права на этот самый показ еще не приобретены?
прочитай внимательнее,на 2030 год,на 2026 уже приобрели в 2024
Изначально в тексте ничего не было, после моего комментария добавили годы.
Хорошо бы было, еслиб было хорошо
Материалы по теме
Осипов о финале ЧМ в США: «Камон, его вообще никто не посмотрит, если не покажут в десять вечера по Москве. Будет меньше зрителей, чем у финала ЛЧ на Okko»
вчера, 13:21
Почти все-все-все формы ЧМ-2026
вчера, 11:45
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «При поддержке Миллера, Жарова, Канделаки мы доказали, что спорт – это модно. Понимаем ответственность перед зрителями, по воспитанию молодых»
31 декабря 2025, 10:24
Гендиректор «Газпром-Медиа» Жаров: «Потенциал российских соревнований безграничен. Зрителям ближе турниры с участием наших спортсменов»
30 декабря 2025, 09:43
Рекомендуем
Главные новости
Шансы Неймара сыграть на ЧМ «практически равны нулю». В CBF недовольны физической формой и поведением форварда (CNN Brasil)
2 минуты назад
Сотрудник «Зенита» Буллен: «В Англии сильная пропаганда о России: «В ваших супермаркетах нет еды», «В России нет бензина, драки на заправках». Бабушка верила – приходилось успокаивать»
35 минут назад
Зидан и Федерация футбола Франции устно договорились. Тренер хочет больше помощников в сборной Франции, чем у Дешама (Le Parisien)
37 минут назад
Вратарь «Динамо» Расулов об отключении интернета в Москве: «Сколько надо, столько и проживем. Я из Дагестана, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает. Привычная история»
54 минуты назад
Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»
сегодня, 09:27
Судья Мунуэра Монтеро – Арбелоа об удалении Вальверде: «Его единственное намерение – сзади сбить соперника с ног с чрезмерной силой. Он не играет в мяч»
сегодня, 09:14
Гризманн летом уйдет из «Атлетико» в «Орландо Сити». Форвард согласовал 2-летний контракт с клубом МЛС
сегодня, 09:13
Сотрудник «Зенита» Буллен о задержании в Англии 2024-м: «Спрашивали о России: «Отвечайте, или отправитесь в тюрьму». Забрали всю одежду, не давали позвонить, воды вынесли миллилитров 20»
сегодня, 08:52
«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»
сегодня, 08:34
Бубнов о победе «Зенита» над «Динамо»: «Лидер, играя с середняком, без особых проблем заработал 3 очка и продолжает погоню за «Краснодаром» в борьбе за чемпионство»
сегодня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
Гамид Агаларов: «Хочется дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Давно готов к этому морально и физически»
19 минут назад
Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема». Вместе тренера «Тоттенхэма» с прессой общался его помощник
22 минуты назад
Трансфер Пепи в «Фулхэм» за 36+4 млн евро сорвался. ПСВ рассматривал Угальде как замену американцу
49 минут назад
Актриса Экспосито, которой приписывают роман с Мбаппе, в VIP-ложе «Бернабеу» смотрела дерби «Реала» и «Атлетико»
сегодня, 08:59Фото
«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
сегодня, 07:58
Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
сегодня, 07:42
«Евсеев — босс и в бытовых вопросах, и на поле. Прямолинейный человек». Глушков о тренере «Махачкалы»
сегодня, 07:24
Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»
сегодня, 07:01
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
сегодня, 06:21
Де Рон – рекордсмен по матчам (436) за «Аталанту». Хавбек обогнал Беллини
сегодня, 05:57
Рекомендуем