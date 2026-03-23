Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»

Орлов о Соболеве против «Динамо»: по самоотдаче вопросов к Александру нет.

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита » Александра Соболева в матче с «Динамо».

В 22-м туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:1. Соболев забил гол и отдал ассист на Максима Глушенкова.

«Соболев опять забил. В старании Александру не откажешь, но брака все же многовато. В любом случае молодец! По самоотдаче к нему вопросов нет. Для российского футбола такая игра подходит.

Многие обсуждают, как Соболев картинно упал в штрафной «Динамо ». Ну... Неслучайно же его болельщики называют дельфином. Это еще хорошо, что после гола он не надел маску и очки для плавания. Видимо, ему в команде объяснили: парень, не стоит за такие вещи получать карточку!» – сказал Орлов.