Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в матче с «Динамо».
В 22-м туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:1. Соболев забил гол и отдал ассист на Максима Глушенкова.
«Соболев опять забил. В старании Александру не откажешь, но брака все же многовато. В любом случае молодец! По самоотдаче к нему вопросов нет. Для российского футбола такая игра подходит.
Многие обсуждают, как Соболев картинно упал в штрафной «Динамо». Ну... Неслучайно же его болельщики называют дельфином. Это еще хорошо, что после гола он не надел маску и очки для плавания. Видимо, ему в команде объяснили: парень, не стоит за такие вещи получать карточку!» – сказал Орлов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нам 2 недели на главной странице сайта и КДК объяснял что это ужасный фол
Почему сейчас замаличивание и нет разговоров о чистом пенальти который не назначили?