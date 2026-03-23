  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»
Орлов о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Неслучайно его дельфином называют. Брака у Александра многовато, но в старании не откажешь – для российского футбола такая игра подходит»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в матче с «Динамо».

В 22-м туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:1. Соболев забил гол и отдал ассист на Максима Глушенкова.

«Соболев опять забил. В старании Александру не откажешь, но брака все же многовато. В любом случае молодец! По самоотдаче к нему вопросов нет. Для российского футбола такая игра подходит.

Многие обсуждают, как Соболев картинно упал в штрафной «Динамо». Ну... Неслучайно же его болельщики называют дельфином. Это еще хорошо, что после гола он не надел маску и очки для плавания. Видимо, ему в команде объяснили: парень, не стоит за такие вещи получать карточку!» – сказал Орлов.

Кто выиграет ЛЧ?45552 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoАлександр Соболев
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Знаете почему была маска без трубки? Потому что такое г не тонет
Геннадий Сергеевич по Соболеву обуви на 10 магазинов поменял
Ответ funnynerd21
Да что там менять тапочки-ласты-тапочки-ласты
Ответ Andy Tucker
этой рыбкой он мог такую травму защитнику нанести,что мало не покажется,точно, с башкой не дружит,перед ним такую рыбку бы показали.
А мне понравилось. Думаю, каждый, кто видел это, улыбнулся, минимум. 😁
Ответ old_wolf
увидел потом этот момент в передаче с жорой ипотекой, да, улыбка появилась. при этом я и счета не знал
зато поржали все, и чужие и свои )
Да уж. Удивительно как он свои плавники не сломал, когда нырнул в газон!🤣🤣🤣
А что скажет Орлов, если ему ладонью в лицо ударить?
Так в штрафной Динамо то Соболев упал после удара локтем в лицо

Нам 2 недели на главной странице сайта и КДК объяснял что это ужасный фол

Почему сейчас замаличивание и нет разговоров о чистом пенальти который не назначили?
А Гена у нас из какого футбола? Не из российского разве?
А почему ЖК зажали)))
Не знаю что тут кто то о позоре Соболя говорит, мне смешно просто было, спасибо ему за настроение
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Глушенков о Соболеве: «Не то чтобы вернулся в форму – она у него была, просто он не мог ее показать. Он стал больше играть, с каждой игрой любой футболист обретает уверенность»
вчера, 16:02
Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
вчера, 15:20
Соболев вошел в клуб Григория Федотова
вчера, 14:33
