Судья Мунуэра Монтеро – Арбелоа об удалении Вальверде: «Его единственное намерение – сзади сбить соперника с ног с чрезмерной силой. Он не играет в мяч»

Судья матча «Реал» – «Атлетико» объяснил Арбелоа удаление Вальверде.

Главный судья матча 29-го тура Ла Лиги «Реал» – «Атлетико» (3:2) Хосе Мунуэра Монтеро объяснил главному тренеру «Мадрида » Альваро Арбелоа причину удаления полузащитника Федерико Вальверде .

На 77-й минуте домашнего дерби 27-летний уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

В отчете о матче рефери написал, что игрок «сливочных» «был удален за удар ногой соперника с применением чрезмерной силы и не находясь в пределах досягаемости [мяча]». За это ему грозит дисквалификация до двух матчей . «Мадрид» обжалует любое наказание.

В эфир Movistar Plus+ попал диалог Мунуэры Монтеро и Арбелоа. Судья подошел к тренеру «Реала», который вышел на поле, и сказал: «Он подходит сзади и не играет в мяч. И его единственное намерение – сбить соперника с ног с чрезмерной силой».

