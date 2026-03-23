Судья Мунуэра Монтеро – Арбелоа об удалении Вальверде: «Его единственное намерение – сзади сбить соперника с ног с чрезмерной силой. Он не играет в мяч»

Судья матча «Реал» – «Атлетико» объяснил Арбелоа удаление Вальверде.

Главный судья матча 29-го тура Ла Лиги «Реал» – «Атлетико» (3:2) Хосе Мунуэра Монтеро объяснил главному тренеру «Мадрида» Альваро Арбелоа причину удаления полузащитника Федерико Вальверде.

На 77-й минуте домашнего дерби 27-летний уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

В отчете о матче рефери написал, что игрок «сливочных» «был удален за удар ногой соперника с применением чрезмерной силы и не находясь в пределах досягаемости [мяча]». За это ему грозит дисквалификация до двух матчей. «Мадрид» обжалует любое наказание.

В эфир Movistar Plus+ попал диалог Мунуэры Монтеро и Арбелоа. Судья подошел к тренеру «Реала», который вышел на поле, и сказал: «Он подходит сзади и не играет в мяч. И его единственное намерение – сбить соперника с ног с чрезмерной силой».

«Реал» вырвал мегаматч у «Атлетико»! Камбэк с двумя шедеврами, дублем Винисиуса, голом и красной Вальверде

Рубанул откровенно, сзади, с агрессией, до мяча километр, на глазах у судьи... Фол не жёсткий, а скорее грязный, даже мерзкий - ну какие вопросы по красной? Стофунтовая! М-да...
Я вообще не понимаю чего тут возмущаться? Можно приьягивать факты конечно. Но 100% Вальверде бил для того, чтобы сделать как миниму больно Баэне. О каком мяче вообще горят зрители РМ ТВ?
Вискас оф барса.
Писал бы интересно тоже самое в ситуации с Гави?
О мясе который был в ногах игрока Атлетико. Странно,что вы пытаетесь навязать непонятно ,что.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Да да да, бери выже 40 ))
Комментарий удален пользователем
Не являюсь фанатом ни барсы ни реала, да и судейской квалификации не имею, но... смотрю по 5-6 матчей в неделю и на мой взгляд про "4 штуки" таких грубых фолов за матч - это завышенная оценка. Феде его реально как косой скосил сзади, причем в динамике это смотрелось как со всей злости. имхо, красная 100%
Слишком субъективно.
Думается мне, что не хотел он в мяч играть. Скорее это последствия старых личных разборок. Но по цвету карточки 50/50. Вальверде слегка перевозбудился от эмоций матча, даже если бы не удалили, его это не красит.
Для реаловского глорья любая красная их любимой команды под сомнением,к этому приучили животные Рамос и Пепе, которым прощались уголовные преступления на поле
