  • Гризманн летом уйдет из «Атлетико» в «Орландо Сити». Форвард согласовал 2-летний контракт с клубом МЛС
Антуан Гризманн покинет «Атлетико» по окончании сезона.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн перейдет в «Орландо Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб из МЛС достиг устного соглашения с французом о переходе на правах свободного агента предстоящим летом после того, как не смог подписать футболиста в марте. На этой неделе Гризманн отправится в США, где может подписать контракт.

Ожидается, что соглашение Гризманна с «Орландо» будет рассчитано на 2 года. Клуб предложит Антуану играть под 7-м номером.

Всегда в фм покупал этого вундеркинда из Сосьедада, а сейчас он уже предпенсионного возраста время слишком быстро летит (интересно как там Гансо поживает играет ли ещё
Ответ Сергей Пацаваца
Всегда в фм покупал этого вундеркинда из Сосьедада, а сейчас он уже предпенсионного возраста время слишком быстро летит (интересно как там Гансо поживает играет ли ещё
Вспомнил, аж самому интересно стало. Судя по инфе в инете Гансо бегает за Флуминенсе с 2019г)
Ответ Сергей Пацаваца
Всегда в фм покупал этого вундеркинда из Сосьедада, а сейчас он уже предпенсионного возраста время слишком быстро летит (интересно как там Гансо поживает играет ли ещё
У меня Дэнни Ингз до сих пор молодой и перспективный)
Будет тусить на нба и мяч пинать за миллионы в свое удовольствие
Антуан Гризманн любит Америку, любит НБА, заслуженный футболист, чемпион мира, теперь получит удовольствие от выступления в МЛС..
поближе к Диснейуорлду
Сколько в МЛС уже чемпионов мира:)
По-хорошему, заместо Орландо надо было бы в Мемфис Гризлис.
кубок ток нужно выиграть
Если кубок напоследок возьмут - будет красота, конечно. Еще и финал с Сосьедадом.
Этот лузерок еще в матрасе?)) Даже не заметил его вчера)))
