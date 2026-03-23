Гризманн летом уйдет из «Атлетико» в «Орландо Сити». Форвард согласовал 2-летний контракт с клубом МЛС

Антуан Гризманн покинет «Атлетико» по окончании сезона.

Нападающий «Атлетико » Антуан Гризманн перейдет в «Орландо Сити », сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Клуб из МЛС достиг устного соглашения с французом о переходе на правах свободного агента предстоящим летом после того, как не смог подписать футболиста в марте. На этой неделе Гризманн отправится в США, где может подписать контракт.

Ожидается, что соглашение Гризманна с «Орландо» будет рассчитано на 2 года . Клуб предложит Антуану играть под 7-м номером.