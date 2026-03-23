«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»

Вальверде грозит бан на 2 матча, но «Реал» оспорит удаление.

«Реал» обжалует дисквалификацию полузащитника Федерико Вальверде после его удаления в матче 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

На 77-й минуте домашнего дерби 27-летний уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

Как сообщает Marca, в отчете о матче рефери указал, что Федерико «был удален за удар ногой соперника с применением чрезмерной силы и не находясь в пределах досягаемости [мяча]».

Согласно регламенту, за подобное нарушение без возможности сыграть в мяч футболисту грозит дисквалификация на два матча. Таким образом, Вальверде может пропустить не только гостевой матч с «Мальоркой», но и домашнюю игру с «Жироной».

При этом «Мадрид » оспорить наказание своего вице-капитана, каким бы оно ни было – один или два матча.

«Реал» вырвал мегаматч у «Атлетико»! Камбэк с двумя шедеврами, дублем Винисиуса, голом и красной Вальверде