  • «Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»
20

«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»

Вальверде грозит бан на 2 матча, но «Реал» оспорит удаление.

«Реал» обжалует дисквалификацию полузащитника Федерико Вальверде после его удаления в матче 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

На 77-й минуте домашнего дерби 27-летний уругваец в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, после чего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

Как сообщает Marca, в отчете о матче рефери указал, что Федерико «был удален за удар ногой соперника с применением чрезмерной силы и не находясь в пределах досягаемости [мяча]».

Согласно регламенту, за подобное нарушение без возможности сыграть в мяч футболисту грозит дисквалификация на два матча. Таким образом, Вальверде может пропустить не только гостевой матч с «Мальоркой», но и домашнюю игру с «Жироной».

При этом «Мадрид» оспорить наказание своего вице-капитана, каким бы оно ни было – один или два матча.

«Реал» вырвал мегаматч у «Атлетико»! Камбэк с двумя шедеврами, дублем Винисиуса, голом и красной Вальверде

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
Федерико Вальверде
logoЛа Лига
Хосе Мунуэра Монтеро
logoАлекс Баэна
logoсудьи
дисквалификации
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
Какой же позор судейский корпус Испании
Ответ Brigande
Какой же позор судейский корпус Испании
Это ты про случай с жестом Левандовски?
Ответ Brigande
Какой же позор судейский корпус Испании
А в чём позор? Что судья до последнего не свистел Реалу? Отвратительный фол, как не крути. Карвахаль в первом тайме тоже играл совсем не в футбол, а костылял соперника даже не пробуя играть в мяч или избежать столкновений (наоборот, он именно шел рубить).
я уж надеялся что обойдёмся как-нибудь без позора). показал красную за фол на жёлтую ещё и дискву влупили. ну оно и неудивительно, ведь Мадрид на ходу, а Феде в прекрасной форме.
У Монтеро ночью фреска Месси замироточила)))
Если бы Фёдор «чрезмерно применил силу», но Баена бы остался инвалидом безногим. Но у Мануеры зуб крошится при виде эмблемы РМ, так что… обжалование бесполезно, там за судеек горой стоят - снова конфу соберут перед журналюгами, обнимутся, расплачутся и пожалуются на РеалМадрид ТВ
Ответ wizard58
Если бы Фёдор «чрезмерно применил силу», но Баена бы остался инвалидом безногим. Но у Мануеры зуб крошится при виде эмблемы РМ, так что… обжалование бесполезно, там за судеек горой стоят - снова конфу соберут перед журналюгами, обнимутся, расплачутся и пожалуются на РеалМадрид ТВ
Монтерка поплачется как его травят когда он молится на фреску с Месси.
Меренги ща начнут доказывать, что никакого фола не было, Вальверде белый и пушистый и вообще - Негрейра!
Не этот судейка за "факофф" Джуда удалял?
Ответ Extrim
Не этот судейка за "факофф" Джуда удалял?
Да. Каждая игра удаление
Материалы по теме
«Реал» вырвал мегаматч у «Атлетико»! Камбэк с двумя шедеврами, дублем Винисиуса, голом и красной Вальверде
сегодня, 06:35
ТВ «Реала» о красной Вальверде: «Судья пытался навредить «Мадриду», нельзя удалять футболиста за такое. Это желтая по учебнику»
вчера, 23:03
Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет «Реала», команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»
вчера, 22:44
ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»
вчера, 22:39
Экс-судья Фернандес о красной Вальверде: «Это желтая. Фол грубый, без попытки сыграть в мяч, но я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму»
вчера, 22:32
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27. Команда Флика не опустится ниже 4-го места в Ла Лиге
39 минут назад
Диуф об обжаловании победы Марокко в Кубке Африки: «Сенегал доверяет CAS. Мы законные чемпионы – выиграли на поле, и это главное»
сегодня, 06:41
1000-я шайба Овечкина, «Ман Сити» взял Кубок лиги, «Реал» обыграл «Атлетико», победы «Зенита», «Локо» и «Спартака», Гуменник и Захарова выиграли произвольные, 901-й гол Месси и другие новости
сегодня, 06:10
Помните Зидана в сборной Франции? Мы разыгрываем его ретрофутболку
сегодня, 06:00Тесты и игры
Расулов об 1:3: «Динамо» готовилось к «Зениту», разбирало его сильные и слабые стороны. Будем смотреть, почему получился такой результат»
сегодня, 05:31
17-летний Маринкин о дебюте в старте «Динамо» против «Зенита»: «Не было волнения, занимаюсь футболом 14 лет. Если боишься играть, зачем выходить на поле?»
сегодня, 04:37
Аршавин о Сперцяне: «Очень сильный игрок, который перерос РПЛ»
сегодня, 04:19
Самый лысый тест – назовете тренеров, блистающих не только тактически?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Реал» обыграл «Атлетико» в Ла Лиге впервые с 2022-го. Было 4 ничьих и 2 поражения
сегодня, 03:32
Экс-судья Фернандес о подкате Карвахаля: «То, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти»
сегодня, 02:59
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о победе «Зенита» над «Динамо»: «Лидер, играя с середняком, без особых проблем заработал 3 очка и продолжает погоню за «Краснодаром» в борьбе за чемпионство»
32 минуты назад
«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
52 минуты назад
Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
сегодня, 07:42
«Евсеев — босс и в бытовых вопросах, и на поле. Прямолинейный человек». Глушков о тренере «Махачкалы»
сегодня, 07:24
Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»
сегодня, 07:01
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
сегодня, 06:21
Де Рон – рекордсмен по матчам (436) за «Аталанту». Хавбек обогнал Беллини
сегодня, 05:57
Руденко о «Локо»: «Будем бороться за самые высокие места»
сегодня, 05:44
Вратарь «Акрона» Тереховский об 1:5 от «Локо»: «Мир не рухнул. Когда выручал, Дзюба говорил, что я молодец»
сегодня, 05:17
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
сегодня, 05:05
Рекомендуем