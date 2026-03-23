Бубнов о победе «Зенита» над «Динамо»: «Лидер, играя с середняком, без особых проблем заработал 3 очка и продолжает погоню за «Краснодаром» в борьбе за чемпионство»
Бывший футболист московского «Динамо» Александр Бубнов прокомментировал поражение от «Зенита» в 22-м туре Мир РПЛ (1:3).
«Зенит» протестировал московское «Динамо» в Москве. Тест показал, что лидер, играя с середняком, на сегодняшний день без особых проблем зарабатывает 3 очка и продолжает погоню за «Краснодаром» в борьбе за чемпионство.
«Динамо» ничего серьезного противопоставить «Зениту» не смогло и показало игру, которая соответствует уровню середняка в Премьер-лиге. При этом «Зенит» играл в экономном режиме и не показал свой максимум», – заявил Бубнов.
«Краснодар» на 1 очко опережает «Зенит» в таблице, «Динамо» идет 7-м, на 19 баллов отставая от лидера.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
