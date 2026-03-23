«Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27. Команда Флика не опустится ниже 4-го места в Ла Лиге

«Барселона » стала первой командой, квалифицировавшейся в Лигу чемпионов -2026/27.

Команда тренера Ханси Флика , лидирующая в таблице, победила «Райо Вальекано » (1:0) в 29-м туре Ла Лиги, а идущий пятым «Бетис» уступил «Атлетику» (1:2).

Теперь между первым и пятым местами в таблице разрыв 29 очков, а «Бетису» осталось провести 9 игр в чемпионате Испании – это максимум 27 баллов. Таким образом, каталонцы гарантировали себе место в топ-4.

Сине-гранатовые играют в Лиге чемпионов непрерывно после сезона 2003/04, когда клуб участвовал в Кубке УЕФА после 6-го места в Ла Лиге сезоном ранее.

Напомним, что «Барса» продолжает участвовать в нынешнем розыгрыше ЛЧ и в 1/4 финала сыграет с «Атлетико».