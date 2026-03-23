  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27. Команда Флика не опустится ниже 4-го места в Ла Лиге
23

«Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27. Команда Флика не опустится ниже 4-го места в Ла Лиге

«Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27.

«Барселона» стала первой командой, квалифицировавшейся в Лигу чемпионов-2026/27.

Команда тренера Ханси Флика, лидирующая в таблице, победила «Райо Вальекано» (1:0) в 29-м туре Ла Лиги, а идущий пятым «Бетис» уступил «Атлетику» (1:2).

Теперь между первым и пятым местами в таблице разрыв 29 очков, а «Бетису» осталось провести 9 игр в чемпионате Испании – это максимум 27 баллов. Таким образом, каталонцы гарантировали себе место в топ-4.

Сине-гранатовые играют в Лиге чемпионов непрерывно после сезона 2003/04, когда клуб участвовал в Кубке УЕФА после 6-го места в Ла Лиге сезоном ранее. 

Напомним, что «Барса» продолжает участвовать в нынешнем розыгрыше ЛЧ и в 1/4 финала сыграет с «Атлетико».

Кто выиграет ЛЧ?44111 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
logoБетис
logoАтлетик
logoРайо Вальекано
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Новость конечно😄
Ответ гилберт
Новость конечно😄
Вот тоже думаю, для чего это, ещё и в главных новостях. Но ответ очевиден: просмотры, комментарии. Здесь же плевать о чём новость писать, половину вообще не о спорте выдают. Но это работает и мы своими комментариями это подтверждаем)
Поздравляю! Неожиданно, но очень приятно
Когда последний раз кто-то из пары Барса Реал не проходил по итогам Ла Лиги в групповой этап ЛЧ?)
Новость конечно внезапная и шокирующая 🤣
Ответ Royal Watcher
Когда последний раз кто-то из пары Барса Реал не проходил по итогам Ла Лиги в групповой этап ЛЧ?) Новость конечно внезапная и шокирующая 🤣
За 9 туров до конца чемпионата, не часто такое бывает, разве что у Баварии такое часто происходит в своём чемпионате
Ответ Royal Watcher
Когда последний раз кто-то из пары Барса Реал не проходил по итогам Ла Лиги в групповой этап ЛЧ?) Новость конечно внезапная и шокирующая 🤣
Так это же местный эстонец новость опубликовал. Он любит постить бредовый контент - за это ему и платят.
Что с лицом, хейтеры?
Ответ Tristan...
Что с лицом, хейтеры?
Смеёмся. "Супер клуб" отобрался в ЛЧ В дохлом чемпионате трёх команд!. Вау.
Хомечкам уже откровенный бред ,для гордости, впаривают
Повезло,отскочили. Бетис так мощно накатывал казалось бы, что шансов у Барсы вообще никаких
Да нам как бы вообще ниже не надо никуда спускаться ))
Все логично. Чемпион должен играть в Лиге Чемпионов 👍
Сейчас ничего удивительного в этом нет, но в 2021-2022-м годах считалось, что Барселона будет в лучшем случае бороться за попадание в ЛЧ, а Реал будет доминировать в Испании, как Бавария в Германии или ПСЖ во Франции
Из этой новости узнал, что опозорившийся в ЛЧ Вилльяреал идет на третьем месте. Ничего себе
Браво ✌️ 👏 Флик молодцы ребята!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем