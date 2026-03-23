  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
17

«Это худшее нововведение в футболе. Думаю, оно все испортило. Оно испортило удовольствие от посещения стадионов. Считаю, что оно сломало работу арбитров. Думаю, это своего рода страховка каждый раз, когда они судят матчи.

ВАР неидеален и небезгрешен, он допускает ошибки и все равно субъективен, и это огромная проблема. Я просто считаю, что это неудачное дополнение к игре», – сказал Уорнок.

Кто выиграет ЛЧ?45007 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
видеоповторы
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
logoСтивен Уорнок
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Проблема не в ВАР, проблема в его непонятном использовании (только местами) и в том, что с его введением судьи в поле резко отупели…
Ответ Royal Watcher
Так это и называется проблема в ВАР.😄
Ответ Royal Watcher
ВАР используется в каждом эпизоде согласно регламенту. Что непонятного в использовании ВАР?
Субъективны и неидеальны люди, а не ВАР, ВАР это всего лишь инструмент, вряд ли Уорнок назовёт неидеальным молоток или перфоратор от того что человек не умеет ими пользоваться
Лэмпард из 2010 передаёт привет
Ответ Сергей Пацаваца
Ну, там было достаточно системы определения взятия ворот
Решение то принимает не ВАР, а человек. Если плохому стрелку вместо дробовика дать снайперскую винтовку, стрелять он станет только медленнее и хуже.
>>>ВАР неидеален и небезгрешен, он допускает ошибки и все равно субъективен

Кто он?! Вар это такой же человек что и на поле.
Вар - плюс. Ошибок стало меньше. Надо наказание судьям ужесточить за очевидные ошибки.
Согласен , ВАР не идеален и субъективен . Но это, своего рода, веление времени. И потом «ручное судейство» по старинке - тоже субъективизм , как ни крути ….
А то, что ВАР необходимо оптимизировать - это факт неоспоримый .
Ответ Mike 60
Как ты оптимизируешь людей на ВАРе? Решение то принимают они
Всегда будут недовольные, хоть с вар, хоть без него. Нужно взять от него все положительное, остальное либо совершенствовать, либо убрать. По хорошему, нужно вообще исключить судью из процесса и оставить все на нейросетках. Это долгий и сложный процесс, но не нереальный. Нужно просто обучить сетку, по принципу обучения с подкреплением и тот, кто сделает это первым озолотится
Ответ Gardarike
нейросеть очень быстро начнёт выдумывать правила и принимать решения, которых нет. человек на вар - компромисс, без которого инструмент не будет работать.
Ответ Darth_Malice
Если знаешь как нейросеть работает, то должен быть в курсе, что она ничего не придумывает, а работает в рамках выученного
Теперь это уже очевидно многим.
