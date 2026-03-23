«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах

Стивен Уорнок: ВАР – худшее нововведение в футболе.

Экс-защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок раскритиковал работу ВАР в футболе.

«Это худшее нововведение в футболе. Думаю, оно все испортило. Оно испортило удовольствие от посещения стадионов. Считаю, что оно сломало работу арбитров. Думаю, это своего рода страховка каждый раз, когда они судят матчи.

ВАР неидеален и небезгрешен, он допускает ошибки и все равно субъективен, и это огромная проблема. Я просто считаю, что это неудачное дополнение к игре», – сказал Уорнок.