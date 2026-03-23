«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
Экс-защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок раскритиковал работу ВАР в футболе.
«Это худшее нововведение в футболе. Думаю, оно все испортило. Оно испортило удовольствие от посещения стадионов. Считаю, что оно сломало работу арбитров. Думаю, это своего рода страховка каждый раз, когда они судят матчи.
ВАР неидеален и небезгрешен, он допускает ошибки и все равно субъективен, и это огромная проблема. Я просто считаю, что это неудачное дополнение к игре», – сказал Уорнок.
Кто выиграет ЛЧ?45007 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кто он?! Вар это такой же человек что и на поле.
А то, что ВАР необходимо оптимизировать - это факт неоспоримый .