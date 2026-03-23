  • Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»

Тарханов: Кордоба может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР.

Александр Тарханов назвал Джона Кордобу из «Краснодара» одним из лучших нападающих в истории чемпионата России.

У колумбийца 60 голов за 110 матчей – только Сейду Думбия быстрее достигал этой отметки.

«Кордоба может претендовать на звание, возможно, лучшего нападающего в истории чемпионата России. Еще Вагнер Лав был супер, как и Думбия. Кордоба точно входит в список лучших футболистов за все время в РПЛ, если брать иностранцев. 

Русских тоже было много супер. Были не хуже Кордобы, а даже сильнее, которые поиграли за рубежом. Тут можно назвать Кержакова, Аршавина, Павлюченко, которые ему точно не уступают. В Европе Кордоба не играл в сильных клубах, хотя для РПЛ он супер», — сказал заслуженный тренер России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
А смог бы Кордоба заиграть в Арсенале или ПСЖ? Я думаю, что нет
Ответ Рубин2003
А смог бы Кордоба заиграть в Арсенале или ПСЖ? Я думаю, что нет
Но и чемпионат у нас слабее, чем те, где играют «Арсенал» и «ПСЖ». (Ну ладно, со вторым можно поспорить, но всё же...)
Ответ Рубин2003
А смог бы Кордоба заиграть в Арсенале или ПСЖ? Я думаю, что нет
Конечно, он ведь уже староват для этих лиг. Будучи в своем прайме может и поятнул бы.
Вагнер Лав играл техничнее и скорость у него выше была
Ответ Рубин2003
Вагнер Лав играл техничнее и скорость у него выше была
Тогда и РПЛ другой была.
Ответ baton124
Тогда и РПЛ другой была.
Конечно тогда уровень РПЛ выше был
Спорно конечно. В первую очередь всегда вспоминаются Кержаков, Павлюченко, Вагнер, Думбия, Веллитон, Кураньи
В истории вряд ли лучший.
Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»(с).Веретенников тоже был приличным напом.Аршавин это скорее позиция Промеса,который более 100 голов забил в нашей лиге.
Надо учитывать уровень оппозициии/уровень чемпионата и "времена". Без еврокубков ниже нагрузка, меньше матчей, иная мотивация. Это вообще 2 разные системы координат. Так что не претендует.
Ответ Crawling
Надо учитывать уровень оппозициии/уровень чемпионата и "времена". Без еврокубков ниже нагрузка, меньше матчей, иная мотивация. Это вообще 2 разные системы координат. Так что не претендует.
это всё неточно, потому что в других условиях мы не знаем принимал бы Краснодар участия в еврокубках и до какой стадии.
Кордоба крутой, но у нас играли думбия, Вагнер, жо, эменике, веллитон, халк, рондон, Дзюба и может ещё кого можно добавить

Кордоба в когорте лучших напов в истории рпл, но точно не лучший. Там будет Халк или Вагнер лав в зависимости от вкусов
Ответ zer
Кордоба крутой, но у нас играли думбия, Вагнер, жо, эменике, веллитон, халк, рондон, Дзюба и может ещё кого можно добавить Кордоба в когорте лучших напов в истории рпл, но точно не лучший. Там будет Халк или Вагнер лав в зависимости от вкусов
Я бы Олича добавил. Часто про него забывают, но он - топ.
Ответ giovanni@footman
Я бы Олича добавил. Часто про него забывают, но он - топ.
Каюсь, я его не застал и тоже забыл добавить. Но да, о нем тоже хорошая память
Может ещё кого-то забыл, на самом деле много хороших футболистов у нас поиграть успели
Страшно представить, чтобы сейчас показывали Лав, Думбия.
Ответ ParvizLNDRreal
Страшно представить, чтобы сейчас показывали Лав, Думбия.
Веллитон.
Ну по мне Павлюченко сильнее был. Если Кордоба будет в АПЛ конкурентен то можно было бы говорить, а вообще лучший нап в истории РПЛ это Вагнер Лав.
