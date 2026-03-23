Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»

Тарханов: Кордоба может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР.

Александр Тарханов назвал Джона Кордобу из «Краснодара » одним из лучших нападающих в истории чемпионата России.

У колумбийца 60 голов за 110 матчей – только Сейду Думбия быстрее достигал этой отметки.

«Кордоба может претендовать на звание, возможно, лучшего нападающего в истории чемпионата России. Еще Вагнер Лав был супер, как и Думбия. Кордоба точно входит в список лучших футболистов за все время в РПЛ, если брать иностранцев.

Русских тоже было много супер. Были не хуже Кордобы, а даже сильнее, которые поиграли за рубежом. Тут можно назвать Кержакова , Аршавина , Павлюченко, которые ему точно не уступают. В Европе Кордоба не играл в сильных клубах, хотя для РПЛ он супер», — сказал заслуженный тренер России.