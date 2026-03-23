Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
Александр Тарханов назвал Джона Кордобу из «Краснодара» одним из лучших нападающих в истории чемпионата России.
У колумбийца 60 голов за 110 матчей – только Сейду Думбия быстрее достигал этой отметки.
«Кордоба может претендовать на звание, возможно, лучшего нападающего в истории чемпионата России. Еще Вагнер Лав был супер, как и Думбия. Кордоба точно входит в список лучших футболистов за все время в РПЛ, если брать иностранцев.
Русских тоже было много супер. Были не хуже Кордобы, а даже сильнее, которые поиграли за рубежом. Тут можно назвать Кержакова, Аршавина, Павлюченко, которые ему точно не уступают. В Европе Кордоба не играл в сильных клубах, хотя для РПЛ он супер», — сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»(с).Веретенников тоже был приличным напом.Аршавин это скорее позиция Промеса,который более 100 голов забил в нашей лиге.
Кордоба в когорте лучших напов в истории рпл, но точно не лучший. Там будет Халк или Вагнер лав в зависимости от вкусов
Может ещё кого-то забыл, на самом деле много хороших футболистов у нас поиграть успели