Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»

Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: могли еще забить.

Александр Мостовой оценил победу «Спартака» над «Оренбургом» (2:0) в РПЛ .

«Непростая победа над «Оренбургом». Но, с другой стороны, с форой в два мяча «Спартак» спокойно контролировал игру, за исключением каких-то подходов соперника. У «Оренбурга » таких моментов особенно не было.

А вот у «Спартака» были хорошие контратаки, с которых могли еще больше забить. Все двигалось к 2:0. Если бы «Оренбург» где-то случайно забил, то «Спартак», думаю, мог и третий забить», — сказал бывший футболист «Спартака ».