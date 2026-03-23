Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»
Александр Мостовой оценил победу «Спартака» над «Оренбургом» (2:0) в РПЛ.
«Непростая победа над «Оренбургом». Но, с другой стороны, с форой в два мяча «Спартак» спокойно контролировал игру, за исключением каких-то подходов соперника. У «Оренбурга» таких моментов особенно не было.
А вот у «Спартака» были хорошие контратаки, с которых могли еще больше забить. Все двигалось к 2:0. Если бы «Оренбург» где-то случайно забил, то «Спартак», думаю, мог и третий забить», — сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
В целом нет той безнадеги как была при Станковиче.