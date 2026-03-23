  • Диуф об обжаловании победы Марокко в Кубке Африки: «Сенегал доверяет CAS. Мы законные чемпионы – выиграли на поле, и это главное»
Диуф верит, что Сенегалу вернут титул чемпиона Африки-2026.

Экс-форвард сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф верит, что команде вернут титул чемпиона Африки-2026.

Федерация футбола Сенегала подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Конфедерации африканского футбола о присуждении сборной Марокко победы на Кубке Африки.

«Я в шоке, как и все, но верю, что скоро все нормализуется. Мы доверяем Спортивному арбитражному суду и уверены [в благополучном исходе]. Знаем, что победили на поле, и это главное. 

И я хотел бы поблагодарить все страны и всех людей, которые нас поддержали. Я верю, что все, безусловно, знают и понимают, что Сенегал – законный чемпион Африки», – сказал Диуф.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Надо было сразу дисквалить когда Сенегал ушёл с поля. Если же игра была доиграна, то надо оставлять результат, который был получен на поле. Надеюсь CAS оставит победителем Сенегал и не будет создавать прецедент.
У тебя Уровень аналитики 8 летнего 😂😂😂😂
Единственная ошибка в этом решение, что матч продолжили и Сенегал не дисквалифицировали сразу. Очень плохой прецедент для будущего.
Ну пенка там и правда...такая себе была
Будет смешно если через 50 лет и Марокко лишат титула 1976 года за уход с поля
Массовый уход (отказ от игры): Если команда покидает поле до завершения матча, например, в знак протеста, ей засчитывается техническое поражение, обычно со счетом 3:0

Не понимаю истерию со стороны Сенегала .
Сами тупые идиоты
