Диуф об обжаловании победы Марокко в Кубке Африки: «Сенегал доверяет CAS. Мы законные чемпионы – выиграли на поле, и это главное»
Экс-форвард сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф верит, что команде вернут титул чемпиона Африки-2026.
Федерация футбола Сенегала подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Конфедерации африканского футбола о присуждении сборной Марокко победы на Кубке Африки.
«Я в шоке, как и все, но верю, что скоро все нормализуется. Мы доверяем Спортивному арбитражному суду и уверены [в благополучном исходе]. Знаем, что победили на поле, и это главное.
И я хотел бы поблагодарить все страны и всех людей, которые нас поддержали. Я верю, что все, безусловно, знают и понимают, что Сенегал – законный чемпион Африки», – сказал Диуф.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не понимаю истерию со стороны Сенегала .
Сами тупые идиоты