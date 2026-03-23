  • Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
10

Андрей Аршавин высказался о конфликте между тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом.

Мойзес был лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с Челестини. В итоге бразилец не попал в заявку на матч РПЛ с «Динамо» Махачкала (3:1).

«Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Мойзес стал одним из главных игроков этой команды.

Не думаю, что один проступок может это перечеркнуть. Также не думаю, что главный тренер обиделся надолго. И иногда тренер может проглотить обиду, чтобы команда играла лучше. ЦСКА с Мойзесом и без — это разные команды», — сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Чтобы Мойзес играл, он должен поступить так же, как сделал до этого - извиниться перед всей командой и тренером.
Перед тренером - за открытую критику лидера перед командой.
Перед командой - за то, что подвёл команду своим нелепым удалением.
Ответ Dr_horrible
Причем это будет достаточно безболезненно, мол сорри, очень переживаю за команду, результата не было, психанул. Это поймет и команда и тренер.
твои бы слова, да драчунам в уши...
Игры нет что с Мойзесом, что без него. Поэтому пусть думает дальше, как жить эту жизнь грешную. На лавке.
Круговой на ЛЗ гораздо острее Мойзеса играл с Динамо Мч и как будто больший баланс был. Ещё и Кармо правый фланг рвал. Мойзес хорош, но как будто баланс с ним хуже у команды
