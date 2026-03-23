Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»

Аршавин: для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился перед Челестини.

Андрей Аршавин высказался о конфликте между тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом.

Мойзес был лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с Челестини. В итоге бразилец не попал в заявку на матч РПЛ с «Динамо» Махачкала (3:1).

«Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Мойзес стал одним из главных игроков этой команды.

Не думаю, что один проступок может это перечеркнуть. Также не думаю, что главный тренер обиделся надолго. И иногда тренер может проглотить обиду, чтобы команда играла лучше. ЦСКА с Мойзесом и без — это разные команды», — сказал бывший игрок сборной России.