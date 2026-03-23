Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
Аршавин: для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился перед Челестини.
Андрей Аршавин высказался о конфликте между тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом.
Мойзес был лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с Челестини. В итоге бразилец не попал в заявку на матч РПЛ с «Динамо» Махачкала (3:1).
«Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Мойзес стал одним из главных игроков этой команды.
Не думаю, что один проступок может это перечеркнуть. Также не думаю, что главный тренер обиделся надолго. И иногда тренер может проглотить обиду, чтобы команда играла лучше. ЦСКА с Мойзесом и без — это разные команды», — сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Перед тренером - за открытую критику лидера перед командой.
Перед командой - за то, что подвёл команду своим нелепым удалением.