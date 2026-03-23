Де Рон – рекордсмен по матчам (436) за «Аталанту». Хавбек обогнал Беллини
Мартен де Рон стал рекордсменом по числу матчей за «Аталанту».
Хавбек «Аталанты» Мартен де Рон принял участие в матче Серии А с «Вероной» (1:0).
34-летний нидерландец провел 436-ю игру за клуб из Бергамо во всех турнирах и вышел на первое место в истории «Аталанты», обогнав Джанпаоло Беллини, на счету которого 435 матчей.
Де Рон выступает за «Аталанту» с 2015 года с перерывом на один сезон в «Мидлсбро».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
Беллини всю карьеру провел в Аталанте. Думал, что навсегда рекордсменом будет. Но сейчас Аталанта проводит гораздо больше матчей. Еврокубки, дальше в кубке Италии. Де Рон только в еврокубках 75 матчей сыграл. Хотя в любом случае Мортен очень много провел матчей за бергамасков
Беллини всю карьеру провел в Аталанте. Думал, что навсегда рекордсменом будет. Но сейчас Аталанта проводит гораздо больше матчей. Еврокубки, дальше в кубке Италии. Де Рон только в еврокубках 75 матчей сыграл. Хотя в любом случае Мортен очень много провел матчей за бергамасков
Ya dumal, Freuler toje budet odnim iz rekordsmenov, no ne dotyanul) Est eshe Djimsiti i Pasalic, oni toje za 2-3 sezona moqut doqnat Bellini
Ya dumal, Freuler toje budet odnim iz rekordsmenov, no ne dotyanul) Est eshe Djimsiti i Pasalic, oni toje za 2-3 sezona moqut doqnat Bellini
Джимсити 33 уже, сотня матчей, думаю вряд ли. Пашаличу тоже около сотки матчей, но 31 год. Если не продадут в ближайшее пару лет сможет. Кстати в итальянской википедии он почему-то на фотке в форме Спартака ))
