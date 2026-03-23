Де Рон – рекордсмен по матчам (436) за «Аталанту». Хавбек обогнал Беллини

Мартен де Рон стал рекордсменом по числу матчей за «Аталанту».

Хавбек «Аталанты» Мартен де Рон принял участие в матче Серии А с «Вероной» (1:0).

34-летний нидерландец провел 436-ю игру за клуб из Бергамо во всех турнирах и вышел на первое место в истории «Аталанты», обогнав Джанпаоло Беллини, на счету которого 435 матчей.

Де Рон выступает за «Аталанту» с 2015 года с перерывом на один сезон в «Мидлсбро».