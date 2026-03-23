Руденко о «Локо»: будем бороться за самые высокие места.

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко заявил о намерении клуба бороться за чемпионство в РПЛ.

После 22 туров железнодорожники занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.

— Вы вылетели из Кубка. Что нужно сделать «Локомотиву», чтобы сезон был удовлетворительным?

— У нас впереди восемь игр. Нужно набирать очки и двигаться дальше.

— Вы боретесь за тройку или за чемпионство?

— Мы будем бороться за самые высокие места, — сказал Руденко.