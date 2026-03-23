4

Руденко о «Локо»: «Будем бороться за самые высокие места»

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко заявил о намерении клуба бороться за чемпионство в РПЛ.

После 22 туров железнодорожники занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.

— Вы вылетели из Кубка. Что нужно сделать «Локомотиву», чтобы сезон был удовлетворительным?

— У нас впереди восемь игр. Нужно набирать очки и двигаться дальше.

— Вы боретесь за тройку или за чемпионство?

— Мы будем бороться за самые высокие места, — сказал Руденко.

Кто выиграет ЛЧ?45496 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoАлександр Руденко 1999
logoпремьер-лига Россия
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В мослиги вы первые.
Не надо громких заявлений. Больше дела - меньше слов.
Ответ SVD44
Не надо громких заявлений. Больше дела - меньше слов.
Не надо глупых постов. Больше думать - меньше слов.
Заявлений не было, был ответ на вопрос журналиста.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов после 5:1 с «Акроном»: «Такой «Локомотив» мы хотим видеть всегда – дерзкий, агрессивный, уверенный с мячом и без него. Хорошая реакция на последние неудачи»
вчера, 18:53
«Локомотив» впервые с октября забил 5+ голов за матч – «Акрону». В 11-м туре РПЛ команда Галактионова победила московское «Динамо» со счетом 5:3
вчера, 18:01
«Локомотив» прервал серию из 3 матчей без побед – сегодня 5:1 с «Акроном»
вчера, 17:59
Рекомендуем
Главные новости
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны. Мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»
16 минут назад
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
21 минуту назад
Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2
30 минут назад
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
30 минут назад
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
42 минуты назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 14:00Реклама
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
сегодня, 13:59
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
сегодня, 13:54
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
сегодня, 13:44
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
сегодня, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами ЛЧ и ЛК с «Ливерпулем» и «Майнцем»
3 минуты назад
Лонгория покинул пост президента «Марселя»
11 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
36 минут назадLive
«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
40 минут назад
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
55 минут назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
56 минут назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
сегодня, 13:59
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
сегодня, 13:52
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
сегодня, 13:45
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
сегодня, 13:32
Рекомендуем