Расулов об 1:3: «Динамо» готовилось к «Зениту», разбирало его сильные и слабые стороны. Будем смотреть, почему получился такой результат»
Вратарь «Динамо» Расулов оценил поражение от «Зенита».
Вратарь «Динамо» Курбан Расулов оценил поражение от «Зенита» (1:3) в РПЛ.
«К сожалению, пропустили три мяча и проиграли — будем смотреть игру и разбираться, почему получился такой результат. Трудно анализировать причины поражения по горячим следам. Знали, что соперник индивидуально сильная команда, которая борется за золото. Готовились к нему, разбирали его сильные и слабые стороны.
Понимали, что шансы на победу есть всегда. Тем более в последние годы «Динамо» не раз удавалось выиграть у «Зенита». Но, к сожалению, сегодня он оказался сильнее», – сказал Расулов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вам Соболев забил!!!
Человек, не способный попасть в створ ворот с трех метров, как бы смешно это не звучало.
Посмотрели, что зенит мучается с Оренбургом и Динамо Махачкала и решили проскочить "на шару"
Динамо (после разбора сильных сторон Зенита): "Долбануло Соболева в лицо в штрафной"
Судья - "не ставит пенальти"
Динамо - "Сломалось"
Тактика пошла под откос, отсюда и поражение.
С другой не выручил, последний удар вроде и среагировал, но руки чуток не там оказались. Хотя удар пушечный, но всё же есть ощущение, что мог потащить. Посмотрим, что из него выйдет, в любом случае приятно увидеть новых молодых футболистов в деле, а не лещука, с которым всё давно понятно