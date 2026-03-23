Расулов об 1:3: «Динамо» готовилось к «Зениту», разбирало его сильные и слабые стороны. Будем смотреть, почему получился такой результат»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов оценил поражение от «Зенита» (1:3) в РПЛ .

«К сожалению, пропустили три мяча и проиграли — будем смотреть игру и разбираться, почему получился такой результат. Трудно анализировать причины поражения по горячим следам. Знали, что соперник индивидуально сильная команда, которая борется за золото. Готовились к нему, разбирали его сильные и слабые стороны.

Понимали, что шансы на победу есть всегда. Тем более в последние годы «Динамо » не раз удавалось выиграть у «Зенита ». Но, к сожалению, сегодня он оказался сильнее», – сказал Расулов.