  • Расулов об 1:3: «Динамо» готовилось к «Зениту», разбирало его сильные и слабые стороны. Будем смотреть, почему получился такой результат»
Расулов об 1:3: «Динамо» готовилось к «Зениту», разбирало его сильные и слабые стороны. Будем смотреть, почему получился такой результат»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов оценил поражение от «Зенита» (1:3) в РПЛ.

«К сожалению, пропустили три мяча и проиграли — будем смотреть игру и разбираться, почему получился такой результат. Трудно анализировать причины поражения по горячим следам. Знали, что соперник индивидуально сильная команда, которая борется за золото. Готовились к нему, разбирали его сильные и слабые стороны. 

Понимали, что шансы на победу есть всегда. Тем более в последние годы «Динамо» не раз удавалось выиграть у «Зенита». Но, к сожалению, сегодня он оказался сильнее», – сказал Расулов.

Разбирали сильные и слабые стороны?
Вам Соболев забил!!!
Человек, не способный попасть в створ ворот с трех метров, как бы смешно это не звучало.
Посмотрели, что зенит мучается с Оренбургом и Динамо Махачкала и решили проскочить "на шару"
Человек не способный попасть в створ с трех метров это скорее про Кордобу. У Соболева неплохой удар.
Я понимаю, что фанатов Соболева не так много, но если сделать над собой усилие и посмотреть за его игрой, станет очевидно, что он то ли не видит ворота то ли не понимает, что нужно закатить мяч в них.
Сильный стороны Зенита: 1)зарабатывать пенальти
Динамо (после разбора сильных сторон Зенита): "Долбануло Соболева в лицо в штрафной"
Судья - "не ставит пенальти"
Динамо - "Сломалось"

Тактика пошла под откос, отсюда и поражение.
Зенит выиграл без особых усилий.. не знаю,что там разбирали..Динамо было ленивое и вялое..
Просто Динамо ещё пока что ссыкуны
Удар Глушенкова мог бы и взять. А так чуток активнее надо было играть а не на средних скоростях.
Первый гол тоже не относится к неберущим. Не выручил
Вовремя для Зенита пропускал матч Рубенс и сломался центральный защитник Осипенко.
Вообщем подготовились на тройку с минусом
Впервые увидел этого парня в игре. Впечатления двоякие: с одной стороны хорош на выходах, чувствуется уверенность и не скажешь,что сто процентов виноват в годах

С другой не выручил, последний удар вроде и среагировал, но руки чуток не там оказались. Хотя удар пушечный, но всё же есть ощущение, что мог потащить. Посмотрим, что из него выйдет, в любом случае приятно увидеть новых молодых футболистов в деле, а не лещука, с которым всё давно понятно
Согласен с Гусевым , Динамо физически было уставшее , непонятно почему только . Скорее всего на пик формы после перерыва ,хотели вывести чуть позже. У Зенита Глушенков сыграл на своей любимой позиции , а Энрике и Джон закрывали края . Матч удался всей группе атаки Зенита , при отсутствии Педро. Видимо на сейчас это самое рабочая расстановка и сочетания .
У Глуша любимая позиция справа в нападении. По его же собственным словам.
Ну он оттуда забивает , даже в матче с Динамо . Но , как по мне , и когда он с Венделом хорошо взаимодействовал, ему больше подходит и он больше на мяче , когда по центру не привязан . Как в матче с Динамо . Но, тут Глушенкову и Семаку виднее конечно.
Перед матчем языком молоть это одно, а выходить и выигрывать, это совсем другое.
3:1. Таково и соотношение сил этих двух команд на данный момент! Так что анализировать тут особо нечего.
