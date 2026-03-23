  • Вратарь «Акрона» Тереховский об 1:5 от «Локо»: «Мир не рухнул. Когда выручал, Дзюба говорил, что я молодец»
Вратарь «Акрона» Тереховский об 1:5 от «Локо»: «Мир не рухнул. Когда выручал, Дзюба говорил, что я молодец»

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский высказался после пяти пропущенных голов в матче РПЛ с «Локомотивом» (1:5).

— Летело по углам. Что говорили защитникам?

— Центр отдали. Пытался им сказать, чтобы не отдавали центр.

— Что говорил вам Дзюба?

— Когда выручал, говорил, что молодец. Какие‑то слова поддержки. Мир не рухнул.

— У вас большая конкуренция среди голкиперов. Не боитесь, что можете проиграть конкуренцию из‑за большого количества голов?

— Не боюсь, — сказал Тереховский.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Он забыл добавить что команда не очень, но вратарь хороший....
Я вообще не понял почему Акрон поставил в раму 19-летнего юнца , не опытных Васютина или Гудиева 🤔
5 за тайм получил, еще интервью раздаёт. Зато с Дзюбой друзья))
