Вратарь «Акрона» Тереховский об 1:5 от «Локо»: «Мир не рухнул. Когда выручал, Дзюба говорил, что я молодец»
Тереховский об 1:5 от «Локо»: когда выручал, Дзюба говорил, что я молодец.
Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский высказался после пяти пропущенных голов в матче РПЛ с «Локомотивом» (1:5).
— Летело по углам. Что говорили защитникам?
— Центр отдали. Пытался им сказать, чтобы не отдавали центр.
— Что говорил вам Дзюба?
— Когда выручал, говорил, что молодец. Какие‑то слова поддержки. Мир не рухнул.
— У вас большая конкуренция среди голкиперов. Не боитесь, что можете проиграть конкуренцию из‑за большого количества голов?
— Не боюсь, — сказал Тереховский.
Кто выиграет ЛЧ?45017 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Он забыл добавить что команда не очень, но вратарь хороший....
Я вообще не понял почему Акрон поставил в раму 19-летнего юнца , не опытных Васютина или Гудиева 🤔
5 за тайм получил, еще интервью раздаёт. Зато с Дзюбой друзья))
