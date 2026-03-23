Экс-судья Бурруль о пенальти «Реала»: «Ганцко сбил Браима, фол очевиден»

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль поддержал назначение пенальти в пользу «Реала» в матче Ла Лиги с «Атлетико» (3:2). 

На 50-й минуте хавбек «Реала» Браим Диас упал в чужой штрафной, споткнувшись о ногу защитника Давида Ганцко. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро назначил 11-метровый, Винисиус его реализовал.

«Фол очевиден. Ганцко сбивает Браима. Игрок «Реала» делает шаг вперед, и футболист «Атлетико» сбивает его с ног», — сказал Бурруль.

Почему слова Фернандеса что пенка левая выделили в главное, а где говорят что пенка по делу, решилм не выделять? Спортс как обычно фанаты одного клуба?
Ответ gumarik
Фанаты сливок как всегда ноют в комментах и жалуются на спортс. На всех ветках и под новостями всегда натыкаюсь на жалобные комменты сливок. То спортс не такой, то комменты ригобера не удаляют, то выделили то не выделили нужный вам новость.
В итоге пробили больше всех пенальти в сезоне, и больше всех скандалы с участием Реала.
Ответ Blaumerc
Не ной
Но ведь в коментах давно уже выяснили, что пенальти стопроцентно левый. И экс-арбитр Фернандес подтвердил. Спортс, ну как так-то?)
Ответ xDe xDe
Ничего удивительного, момент на усмотрение арбитра. Бурруль бы дал, Фернандес нет.
Удивился, что Монтеро это свистнул, думал, что он в жизни Реалу пенальти не свистнет. Зато потом он на Вальверде исправился, кусок...
Ответ Real_v_dushe
Реал больше всех пробил пенальти в сезоне. Вы ещё смеете обижаться и говорить что не свистнет никогда?
Вот это уровень
Ответ Blaumerc
Мнение негрейровцев по поводу судейства Реала в Испании меня не колышет, оставляйте его для себя и своей секты.
