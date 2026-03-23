Экс-судья Бурруль о пенальти «Реала»: «Ганцко сбил Браима, фол очевиден»

Экс-судья Бурруль о пенальти «Реала»: Ганцко сбивает Браима, фол очевиден.

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль поддержал назначение пенальти в пользу «Реала» в матче Ла Лиги с «Атлетико» (3:2).

На 50-й минуте хавбек «Реала» Браим Диас упал в чужой штрафной, споткнувшись о ногу защитника Давида Ганцко . Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро назначил 11-метровый, Винисиус его реализовал.

«Фол очевиден. Ганцко сбивает Браима. Игрок «Реала » делает шаг вперед, и футболист «Атлетико» сбивает его с ног», — сказал Бурруль.