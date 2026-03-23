17-летний Маринкин о дебюте в старте «Динамо» против «Зенита»: «Не было волнения, занимаюсь футболом 14 лет. Если боишься играть, зачем выходить на поле?»

17-летний хавбек «Динамо» Тимофей Маринкин высказался после матча РПЛ с «Зенитом» (1:3).

– Насколько волнительно было играть? Дебют в стартовом составе против «Зенита»

– Не было волнения.

– Потому что для тебя это обычный матч, или настолько уверен в себе?

– Я занимаюсь футболом 14 лет. Если я выхожу на поле с волнением, значит, я боюсь играть. А если ты боишься играть, зачем выходить на поле?

– Ты вышел на позиции Глебова. Как отличалось твое задание на сегодня от обычной установки Глебову?

– Я не знаю, какую ему дают установку. Моя установка на сегодня была помочь команде победить. Я с этим не справился, так как мы проиграли.

– А чем именно недоволен в своей игре? С чем не справился?

– В плане борьбы. В верховой борьбе есть над чем работать. 

– А в чем сложность? Ты просто легче?

– Нет. У Зенита подобраны хорошие игроки – быстрые, техничные. Надо работать и улучшаться.

– А против Соболева было сложно?

– Да нет, – передает слова Маринкина корреспондент Спортса” Илья Ковалев.

Продолжай в том же духе, и уже очень скоро у Соболева будут спрашивать, как было играть против тебя.
И при этом Соболев делает гол+пас...
Ответ Александр М._1116613766
Ну так конкретно пацану то какая сложность с дельфином? Там к защитникам вопросы. Гол дельфина из убойной позиции, там в принципе единицы потащили бы. .
Ответ Александр М._1116613766
Маринкин там был не при делах.
Очень понравился парень. Первый тайм невыразительный, но согласен с комментаторами, что в перерыве ему сказали не бояться. И он хорошо старался обострять, зачастую пасы такие проходили и отрезали по несколько игроков. Понятно, что ещё молодой, не хватает опыта борьбы, но потенциал есть
Ответ zer
Так он же говорит, что не волновался даже. Не то что боялся )
17 лет 9 месяцев 93 дня
То, что играл много вперёд – это большой плюс. В Зените постоянно в центре поля возникают интересные ребята: Мусаев, Кравцов, Васильев, Михайлов из последних. И все они играли поперек, да назад. А зачем это надо? Вот и играют они в аутсайдерах, а Мусаев даже не в РПЛ.
Умный, смелый игрок, очень понравились всего его решения. И пускай не все получалось, должен стараться и дальше оттачивать навыки.
В 17 лет и не должно быть страха: молодой, дерзкий, весь мир перед тобой на коленях) А вот когда постарше станешь и уже обожжёшься несколько раз, начнёшь осознавать, что не всё так просто в этом мире. Вот тогда и видно будет, что за спортсмен, есть ли характер.
Ответ Петрович
Мир-то почему на коленях?
Ответ Lol Ko
Почитаешь новости и поймёшь что не просто на коленях а в одном очень известном положении
Один из немногих, кто понравился в Динамо, двигам мяч, обострял. Остальные почему-то стеснялись.
Молодец, с таким уверенным подходом всё получится.
Ответ Виталии Пархоменко
Главное, чтобы слова не расходились с делом )
Посадил великий эстонций трансфер за 8 миллионов на банку в возрасте 17 лет))
