17-летний Маринкин о дебюте в старте «Динамо» против «Зенита»: «Не было волнения, занимаюсь футболом 14 лет. Если боишься играть, зачем выходить на поле?»

17-летний Маринкин о дебюте в старте «Динамо» против «Зенита»: не было волнения.

17-летний хавбек «Динамо » Тимофей Маринкин высказался после матча РПЛ с «Зенитом» (1:3).

– Насколько волнительно было играть? Дебют в стартовом составе против «Зенита»

– Не было волнения.

– Потому что для тебя это обычный матч, или настолько уверен в себе?

– Я занимаюсь футболом 14 лет. Если я выхожу на поле с волнением, значит, я боюсь играть. А если ты боишься играть, зачем выходить на поле?

– Ты вышел на позиции Глебова. Как отличалось твое задание на сегодня от обычной установки Глебову?

– Я не знаю, какую ему дают установку. Моя установка на сегодня была помочь команде победить. Я с этим не справился, так как мы проиграли.

– А чем именно недоволен в своей игре? С чем не справился?

– В плане борьбы. В верховой борьбе есть над чем работать.

– А в чем сложность? Ты просто легче?

– Нет. У Зенита подобраны хорошие игроки – быстрые, техничные. Надо работать и улучшаться.

– А против Соболева было сложно?

– Да нет, – передает слова Маринкина корреспондент Спортса” Илья Ковалев.