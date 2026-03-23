Аршавин о Сперцяне: «Очень сильный игрок, который перерос РПЛ»
Андрей Аршавин считает, что Эдуард Сперцян перерос уровень РПЛ.
В 22 матчах сезона РПЛ на счету полузащитника «Краснодара» 11 голов и 14 результативных передач – больше всех ассистов в лиге.
«Он показывает стабильно свой уровень многие годы. Добавить нечего. Очень сильный игрок, который, наверное, перерос ту лигу, в которой выступает», — сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Чего вы всё гоните то наших футболистов?
Захаряна выгнали, ну и как ему в Испании? Головин обрёл счастье в Монако? Ок, Сафонов выгрыз место и не плох, но сейчас это исключение а не правило.
Погребняк в Фулхеме, Павлюченко в Тотенхеме, Аршавин в Арсенале а Жирков в Челси, Семак в ПСЖ, Булыкин за Аякс и т.д. сейчас так русских никто не будет массово звать в топы как на рубеже 00 и 10ых