47

Аршавин о Сперцяне: «Очень сильный игрок, который перерос РПЛ»

В 22 матчах сезона РПЛ на счету полузащитника «Краснодара» 11 голов и 14 результативных передач – больше всех ассистов в лиге.

«Он показывает стабильно свой уровень многие годы. Добавить нечего. Очень сильный игрок, который, наверное, перерос ту лигу, в которой выступает», — сказал бывший игрок сборной России.

Кто выиграет ЛЧ?44140 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЭдуард Сперцян
logoАндрей Аршавин
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь, выиграет 2е чемпионство и на красивой ноте уедет в команду покруче, уровня плей-офф ЛЧ.
Ответ Степан Захаров
Буде , Спортинг или Галатасарай остальным он точно не нужен
Ответ Степан Захаров
Надеюсь, выиграет 2й чемпионство и на красивой ноте никуда не уедет...
В середняки не хочет, топы не зовут. Так и проседит в Краснодаре.
Ответ Антон Фалафель
В середняки не хочет, топы не зовут. Так и проседит в Краснодаре.
И станет легендой клуба и РПЛ, как Акинфеев для ЦСКА, побьет все рекорды России а после карьеры войдёт в состав правления клуба. При этом играя на лучшем стадионе как минимум восточной Европы, питаясь и тренируясь по мировым стандартам, рядом с друзьями и родственниками.
Чего вы всё гоните то наших футболистов?
Захаряна выгнали, ну и как ему в Испании? Головин обрёл счастье в Монако? Ок, Сафонов выгрыз место и не плох, но сейчас это исключение а не правило.
Погребняк в Фулхеме, Павлюченко в Тотенхеме, Аршавин в Арсенале а Жирков в Челси, Семак в ПСЖ, Булыкин за Аякс и т.д. сейчас так русских никто не будет массово звать в топы как на рубеже 00 и 10ых
Ответ Максим Прокофьев
Причем последний абзац, если речь про Сперцяна?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» обжалует дисквалификацию Вальверде. Хавбеку грозит бан на 2 матча за «удар ногой с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч»
17 минут назад
«Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27. Команда Флика не опустится ниже 4-го места в Ла Лиге
40 минут назад
Диуф об обжаловании победы Марокко в Кубке Африки: «Сенегал доверяет CAS. Мы законные чемпионы – выиграли на поле, и это главное»
сегодня, 06:41
1000-я шайба Овечкина, «Ман Сити» взял Кубок лиги, «Реал» обыграл «Атлетико», победы «Зенита», «Локо» и «Спартака», Гуменник и Захарова выиграли произвольные, 901-й гол Месси и другие новости
сегодня, 06:10
Помните Зидана в сборной Франции? Мы разыгрываем его ретрофутболку
сегодня, 06:00Тесты и игры
Расулов об 1:3: «Динамо» готовилось к «Зениту», разбирало его сильные и слабые стороны. Будем смотреть, почему получился такой результат»
сегодня, 05:31
17-летний Маринкин о дебюте в старте «Динамо» против «Зенита»: «Не было волнения, занимаюсь футболом 14 лет. Если боишься играть, зачем выходить на поле?»
сегодня, 04:37
Самый лысый тест – назовете тренеров, блистающих не только тактически?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Реал» обыграл «Атлетико» в Ла Лиге впервые с 2022-го. Было 4 ничьих и 2 поражения
сегодня, 03:32
Экс-судья Фернандес о подкате Карвахаля: «То, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти»
сегодня, 02:59
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о победе «Зенита» над «Динамо»: «Лидер, играя с середняком, без особых проблем заработал 3 очка и продолжает погоню за «Краснодаром» в борьбе за чемпионство»
33 минуты назад
«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
53 минуты назад
Тарханов о Кордобе: «Может претендовать на звание лучшего форварда в истории ЧР. Кержаков, Аршавин, Павлюченко ему не уступают»
сегодня, 07:42
«Евсеев — босс и в бытовых вопросах, и на поле. Прямолинейный человек». Глушков о тренере «Махачкалы»
сегодня, 07:24
Мостовой о «Спартаке» и 2:0 с «Оренбургом»: «Могли еще забить – контролировали игру, были хорошие контратаки»
сегодня, 07:01
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
сегодня, 06:21
Де Рон – рекордсмен по матчам (436) за «Аталанту». Хавбек обогнал Беллини
сегодня, 05:57
Руденко о «Локо»: «Будем бороться за самые высокие места»
сегодня, 05:44
Вратарь «Акрона» Тереховский об 1:5 от «Локо»: «Мир не рухнул. Когда выручал, Дзюба говорил, что я молодец»
сегодня, 05:17
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
сегодня, 05:05
Рекомендуем