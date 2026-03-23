Аршавин о Сперцяне: очень сильный игрок, который перерос РПЛ.

Андрей Аршавин считает, что Эдуард Сперцян перерос уровень РПЛ .

В 22 матчах сезона РПЛ на счету полузащитника «Краснодара » 11 голов и 14 результативных передач – больше всех ассистов в лиге.

«Он показывает стабильно свой уровень многие годы. Добавить нечего. Очень сильный игрок, который, наверное, перерос ту лигу, в которой выступает», — сказал бывший игрок сборной России.