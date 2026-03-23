Тедеев о 1:5 с «Локо»: «Стыдно. Такое впервые с тех пор, как я работаю с «Акроном»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил поражение от «Локомотива» (1:5) в РПЛ.

«Трудно что‑то комментировать, но я обязан это сделать. Вся ответственность на мне. Я не мог никак поверить, что такое может случиться.

Мы разбирали и опасались встречных атак соперника. У нас не было должного и нужного баланса. Надо быть максимально мобилизованными. Нельзя давать прямо перед воротами разыгрывать мячи. Это даже стыдно. Но это наша проблема, а не конкретно взятого футболиста.

Это поражение очень больно ударило по мне. По честолюбию, по самолюбию футболистов. Мы должны принять это поражение и сказать, что «Локомотив» был сильнее. Неудобно перед болельщиками. Наверное, впервые с тех пор, как я работаю с командой, случилось такое», — сказал Тедеев.

Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Эффект Рукаку
я болею за локо с 2010 года я почему то думал дзюба сделает все чтобы локо не ввграл однако локо разнес соперника
я болею за локо с 2010 года я почему то думал дзюба сделает все чтобы локо не ввграл однако локо разнес соперника
Ну так он да, стоял три вертикали и ещё с ленточки мячи вытаскивал. В одном из трёх таймов даже футболку Локомотива надел и обманывал Батракова, чтобы тот подавал на него, но так в соло и не сумел предотвратить 5:1.
Да что стыдно. Просто Галактионов показал всем доброжелателям какой он ФИЗРУК 😂🤌 У ЛОКО САМАЯ ЛУЧШАЯ ИГРА В РПЛ. Спартаки отдыхают
Я был вчера с сыном на стадионе, он очень удивился тому, что Дзюба весь матч ходил пешком. Пару раз с переменным успехом скидывал мяч на набегающих полузащитников, в остальном был абсолютно бесполезен.
Галактионов после 5:1 с «Акроном»: «Такой «Локомотив» мы хотим видеть всегда – дерзкий, агрессивный, уверенный с мячом и без него. Хорошая реакция на последние неудачи»
вчера, 18:53
«Локомотив» впервые с октября забил 5+ голов за матч – «Акрону». В 11-м туре РПЛ команда Галактионова победила московское «Динамо» со счетом 5:3
вчера, 18:01
«Локомотив» разгромил «Акрон» – 5:1! Батраков забил и отдал голевую, у Воробьева 1+2, Эшковала удалили, гол Комличенко отменили
вчера, 17:55
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в РФ больницы лучше, чем в Англии: «Наши просто ужасны. Мы бы часов 8 провели в очереди, в России – 45 минут, все сделано, и домой»
14 минут назад
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
19 минут назад
Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2
28 минут назад
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Есть злость из-за несправедливости. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
28 минут назад
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
40 минут назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 14:00Реклама
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
сегодня, 13:59
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
сегодня, 13:54
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
сегодня, 13:44
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
сегодня, 13:37
«ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами ЛЧ и ЛК с «Ливерпулем» и «Майнцем»
1 минуту назад
Лонгория покинул пост президента «Марселя»
9 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
34 минуты назадLive
«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
38 минут назад
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
53 минуты назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
54 минуты назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
сегодня, 13:59
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
сегодня, 13:52
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
сегодня, 13:45
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
сегодня, 13:32
