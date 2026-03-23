Тедеев о 1:5 с «Локо»: «Стыдно. Такое впервые с тех пор, как я работаю с «Акроном»
Тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил поражение от «Локомотива» (1:5) в РПЛ.
«Трудно что‑то комментировать, но я обязан это сделать. Вся ответственность на мне. Я не мог никак поверить, что такое может случиться.
Мы разбирали и опасались встречных атак соперника. У нас не было должного и нужного баланса. Надо быть максимально мобилизованными. Нельзя давать прямо перед воротами разыгрывать мячи. Это даже стыдно. Но это наша проблема, а не конкретно взятого футболиста.
Это поражение очень больно ударило по мне. По честолюбию, по самолюбию футболистов. Мы должны принять это поражение и сказать, что «Локомотив» был сильнее. Неудобно перед болельщиками. Наверное, впервые с тех пор, как я работаю с командой, случилось такое», — сказал Тедеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Эффект Рукаку
я болею за локо с 2010 года я почему то думал дзюба сделает все чтобы локо не ввграл однако локо разнес соперника
Ну так он да, стоял три вертикали и ещё с ленточки мячи вытаскивал. В одном из трёх таймов даже футболку Локомотива надел и обманывал Батракова, чтобы тот подавал на него, но так в соло и не сумел предотвратить 5:1.
Да что стыдно. Просто Галактионов показал всем доброжелателям какой он ФИЗРУК 😂🤌 У ЛОКО САМАЯ ЛУЧШАЯ ИГРА В РПЛ. Спартаки отдыхают
Я был вчера с сыном на стадионе, он очень удивился тому, что Дзюба весь матч ходил пешком. Пару раз с переменным успехом скидывал мяч на набегающих полузащитников, в остальном был абсолютно бесполезен.
