Адиев про 0:0 с «Рубином»: «Крылья» старались, чуть‑чуть не хватило эмоций в концовке»

Адиев про 0:0 с «Рубином»: «Крылья» старались, не хватило эмоций в концовке.

— Можно ли сказать, что сегодня не хватило эмоций?

— Возможно, да. В прошлой игре у нас их было побольше. Понятно, что ребята старались и прилагали усилия — здесь претензий нет. Чуть‑чуть в концовке не хватило эмоций.

— Впереди пауза на сборные. Какие планы?

— Надо чуть‑чуть отдохнуть, осмотреться и готовиться к предстоящим тяжелым играм, — сказал Адиев.