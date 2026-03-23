  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Фернандес о подкате Карвахаля: «То, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти»
29

Экс-судья Фернандес о подкате Карвахаля: «То, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти»

Бывший судья Павел Фернандес считает, что в пользу «Атлетико» следовало назначить пенальти в матче Ла Лиги с «Реалом» (2:3).

На 10-й минуте защитник «Реала» Даниэль Карвахаль в своей штрафной сбил Маркоса Льоренте в подкате после того, как тот нанес удар по воротам – хавбек «Атлетико» при падении ударился головой о газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

«Карвахаль сбивает Льоренте, не касаясь мяча. Тот факт, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти», – написал Фернандес.

Кто выиграет ЛЧ?45030 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в Х
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
Павел Фернандес
logoсудьи
logoЛа Лига
Хосе Мунуэра Монтеро
logoДаниэль Карвахаль
logoМаркос Льоренте
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я не судья, но ни разу не видел, чтобы давали за такое.
Давали) Спартак - Сочи, игрок нанёс удар, но Казарцев поставил пенальти)
А потом на МатчТВ заикаясь оправдывался ))
Допустим это не пенальти, но давайте разберем эпизод. Мяч в игре? Да. Сбивают игрока? Да. Когда сбивают игрока без мяча это фол? Да. Когда жестко сбивают игрока без мяча это карточка? Да. Итог: остановки игры не было, значит игра шла , фол был, фол был в штрафной, значит это минимум пенальти и желтая карточка.
А почему тогда не удалены Ганцко и Кардосо которые имея жк срывали атаки?!
Пару матчей назад такие как ты и этот судейка писали что Винисиус уже нанес удар и то, что его скосили ничего не значит!
Пару недель назад я ничего не писал и не знаю о чем ты.
Все, кроме избранных(и болеющих за Реал), понимают, что это пенальти
Было бы наоборот, жб пенку в пользу Реала поставили
Такое было буквально месяц назад . Никакой пенки Реалу не поставили
То есть, если игрок сделал уже удар по воротам, то с ним можно делать что угодно, бить, скашивать, по голове кулаком ударить? Может шипами в лицо еще
Если бы так сбили Мбаппе, я почему то уверен на 100% , что судья бы поставил пенальти сразу
Я всё понимаю, момент как бы заигран и арбитру сложно дать пенальти. Но как минимум жёлтую за грубую игру, так то грубее Вальверде. Возможно свободный давать за такое, но закрывать глаза нельзя.
Я не пойму чего все против судьи хотят хотя бы смотрите такой же эпизод был в матче Панатинаикос Бетис и там точка была , аналогично и здесь игрок рубит не успевая сыграть в ⚽
А если бы после удара по воротам мяч попал в перекладину и обратно к Лорьенте? Он лежал бы на земле и не смог бы добить этот мяч . Так как правила нарушены .
Чисто интуитивно, как человек играющий и смотрящий футбол 30 лет в голове сразу мелькает "нет конечно , он уже ударил" )) Но если подумать и попробовать объяснить себе почему нет, не получается...100% пенальти.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ТВ «Реала» о красной Вальверде: «Судья пытался навредить «Мадриду», нельзя удалять футболиста за такое. Это желтая по учебнику»
вчера, 23:03
Кардозо недоволен судейством с «Реалом»: «В одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет. На Льоренте был пенальти, удаление Вальверде абсолютно справедливое»
вчера, 22:23
За подкат Карвахаля против Льоренте в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, считает экс-судья Бурруль: «Он опоздал и сбил игрока «Атлетико»
вчера, 22:18
Рекомендуем
Главные новости
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Я пробил по воротам, и меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
1 минуту назад
Мажич о тычке Соболеву ладонью в лицо от Маричаля: «Контакт есть, но не вижу отмашки или неспортивного поведения. Нарушения нет, это правильное решение судьи и ВАР»
2 минуты назад
Трент извинился за опоздание, из-за которого начал матч с «Атлетико» в запасе. Защитник «Реала» поступил «как джентльмен»
4 минуты назад
«Спартаку» интересен Удуохай. Немецкий защитник «Бешикташа» готов переехать в Россию (Ajansspor)
14 минут назад
«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «Фол на Пуэбло в штрафной и игра рукой Маркиньоса»
16 минут назад
Арбелоа о дубле Винисиуса: «Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера. «Реалу» повезло иметь в составе такого футболиста»
32 минуты назад
Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо»
36 минут назад
Дивеев об игре в Европе: «Это больше мечта, чем цель – попробовать свои силы в хорошей команде. Понятно, что не в 36-38 лет»
55 минут назад
Роналду показал фото из тренажерного зала: «С каждым днем мне все лучше 💪🏽». 41-летний форвард не играет почти месяц из-за травмы
сегодня, 11:54Фото
Терри поддержал слова о запрете бурки в Великобритании, но позже удалил комментарий под постом политика Лоу
сегодня, 11:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
17 минут назад
Дуглас Сантос: «Люди привыкли к лидерству «Зенита». Мы прошли через трудный период и возвращаемся к тому, какими были раньше – может, даже лучше»
27 минут назад
Барнс и Уайт вызваны в сборную Англии вместо Эзе и Куансы – защитник «Арсенала» отказывался играть при Саутгейте. Тухель снова не вызвал Трента – у игрока «Реала» 1 матч при немце
30 минут назад
Гризманн будет зарабатывать 10 млн евро в год в МЛС. Форвард подпишет контракт с «Орландо Сити» (Фабрис Хокинс)
45 минут назад
«Соболев лучше всех форвардов «Спартака» в такой форме – настоящий ренессанс». Гладилин про нападающего «Зенита»
47 минут назад
Орлов о Глушенкове: «Не знаю, передавали ли ему мои слова, но против «Динамо» он исправился – не выключался из игры, пас Соболеву отдал, забил. Не зря по нему прошелся, что называется»
54 минуты назад
О’Райли о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»: «Ман Сити» всегда чувствовал запах крови. Им предстоит приехать к нам, а это непросто»
сегодня, 11:53
Раков получил повреждение на тренировке перед матчем с «Рубином». Форвард «Крыльев» может не сыграть до конца сезона
сегодня, 11:06
Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо пишет свою историю. Игра улучшается от матча к матчу – надеюсь, дальше будет еще лучше»
сегодня, 10:46
Гамид Агаларов: «Хочется дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Давно готов к этому морально и физически»
сегодня, 10:16
Рекомендуем