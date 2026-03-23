Экс-судья Фернандес о подкате Карвахаля: «То, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти»
Экс-судья Фернандес: подкат Карвахаля против Льоренте – это пенальти.
Бывший судья Павел Фернандес считает, что в пользу «Атлетико» следовало назначить пенальти в матче Ла Лиги с «Реалом» (2:3).
На 10-й минуте защитник «Реала» Даниэль Карвахаль в своей штрафной сбил Маркоса Льоренте в подкате после того, как тот нанес удар по воротам – хавбек «Атлетико» при падении ударился головой о газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.
«Карвахаль сбивает Льоренте, не касаясь мяча. Тот факт, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти», – написал Фернандес.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в Х
Пару матчей назад такие как ты и этот судейка писали что Винисиус уже нанес удар и то, что его скосили ничего не значит!