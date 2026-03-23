Экс-судья Фернандес о подкате Карвахаля: «То, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти»

Экс-судья Фернандес: подкат Карвахаля против Льоренте – это пенальти.

Бывший судья Павел Фернандес считает, что в пользу «Атлетико» следовало назначить пенальти в матче Ла Лиги с «Реалом» (2:3).

На 10-й минуте защитник «Реала » Даниэль Карвахаль в своей штрафной сбил Маркоса Льоренте в подкате после того, как тот нанес удар по воротам – хавбек «Атлетико » при падении ударился головой о газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не вмешался в эпизод.

«Карвахаль сбивает Льоренте, не касаясь мяча. Тот факт, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти», – написал Фернандес.