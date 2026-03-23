  Колосков о матче «Динамо» – «Зенит»: «Красочный, интеллигентный футбол – минимум штрафных. Техника против техники»
Колосков о матче «Динамо» – «Зенит»: «Красочный, интеллигентный футбол – минимум штрафных. Техника против техники»

Вячеслав Колосков оценил качество игры в матче РПЛ «Динамо» – «Зенит» (1:3).

«Могу оценить матч самыми лестными словами. Обе команды показали достойный футбол. Игра была хорошая: комбинационная, быстрая, умная, с хорошим контролем мяча и большим количеством голевых моментов.

Это был такой красочный, интеллигентный футбол – минимум штрафных, и те, что были, – по делу. Не было грубости, которая, к сожалению, часто присуща нашему футболу в последнее время. В целом – техника против техники. Но у «Зенита» технически сильных игроков оказалось больше, чем у «Динамо». В этом и заключается причина их победы», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Колосков
Там футболисты Динамо как обычно лупили по ногам игроков Зенита, какая техника на технику?))
Ответ Игорь Замаруев
Комментарий скрыт
Особенно хотелось бы отметить интеллигентность Хуана Касереса.
Джентльмен из джентльменов.
Ответ Дмитрий Калибабчук
И бешеного Скопинцева, который кстати закончил матч даже без желтой карточки 🤷
Ответ Бобби Боливия
Как и Касерес, собственно.

Да и вообще - во всём виноват Джон Джон😄
Касерас вообще умеет играть, не хватая соперника за футболку и не лупя по ногам?
Ответ Александр Жердин
Это единственный момент за матч, где можно сказать, что свисток в пользу Зенита. При этом простили лопоухого динамовца, многократно откровенно фолившего, простили жесткий наступ на ЛЭ в самом начале, простили хватание за лицо Соболева и т.д.
Дак минимум штрафных не потому, что играли техничная команда против техничной, а потому что судья очень много прощал игрокам ДМ
? Динамо. Кака така ТЕХНИКА.
