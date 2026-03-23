Колосков о матче «Динамо» – «Зенит»: «Красочный, интеллигентный футбол – минимум штрафных. Техника против техники»
Вячеслав Колосков оценил качество игры в матче РПЛ «Динамо» – «Зенит» (1:3).
«Могу оценить матч самыми лестными словами. Обе команды показали достойный футбол. Игра была хорошая: комбинационная, быстрая, умная, с хорошим контролем мяча и большим количеством голевых моментов.
Это был такой красочный, интеллигентный футбол – минимум штрафных, и те, что были, – по делу. Не было грубости, которая, к сожалению, часто присуща нашему футболу в последнее время. В целом – техника против техники. Но у «Зенита» технически сильных игроков оказалось больше, чем у «Динамо». В этом и заключается причина их победы», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
