Колосков о матче «Динамо» – «Зенит»: «Красочный, интеллигентный футбол – минимум штрафных. Техника против техники»

Колосков о матче «Динамо» – «Зенит»: красочный, интеллигентный футбол.

Вячеслав Колосков оценил качество игры в матче РПЛ «Динамо» – «Зенит » (1:3).

«Могу оценить матч самыми лестными словами. Обе команды показали достойный футбол. Игра была хорошая: комбинационная, быстрая, умная, с хорошим контролем мяча и большим количеством голевых моментов.

Это был такой красочный, интеллигентный футбол – минимум штрафных, и те, что были, – по делу. Не было грубости, которая, к сожалению, часто присуща нашему футболу в последнее время. В целом – техника против техники. Но у «Зенита» технически сильных игроков оказалось больше, чем у «Динамо ». В этом и заключается причина их победы», – сказал почетный президент РФС.